Спецпосланник Трампа Коул обратился к Лукашенко после обмена на границе Беларуси и Польши 28 апреля

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Джон Коул обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко после состоявшегося обмена на границе Беларуси и Польши, который состоялся 28 апреля (подробнее мы писали здесь). Подробности сообщает Sputnik.by.
Коул поблагодарил Польшу, Молдову, Румынию за неоценимую поддержку. Специальный посланник выразил слова благодарности президенту Беларуси за готовность к конструктивному взаимодействию с США.
Джон Коул раскрыл некоторые подробности. Спецпосланник отметил, что он лично и его команда содействовали освобождению трех граждан Польши и двух граждан Молдовы. Он отметил личный вклад президента США, заместителя помощника государственного секретаря Соединенных Штатов Америки, по делам Восточной Европы и региональной политики Кристофера Смита и его сотрудников в Госдепартаменте за состоявшийся 28 апреля обмен.
Также Коул заявил про тесную координацию с несколькими надежными партнерами по организации указанного обмена. Он подчеркнул: при президенте Трампе США оказывают помощь своим союзникам, добиваясь дипломатических побед.
Ранее Джон Коул сказал, что США надеются на освобождение до конца года всех осужденных за экстремизм в Беларуси.
Тем временем Коул сказал о ситуации с возобновлением работы посольства США в Минске.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о возможной продаже рудника американцам за $3 млрд.