Спецпосланник Трампа Коул обратился к Лукашенко после обмена на границе Беларуси и Польши 28 апреля

Джон Коул раскрыл некоторые подробности. Спецпосланник отметил, что он лично и его команда содействовали освобождению трех граждан Польши и двух граждан Молдовы. Он отметил личный вклад президента США, заместителя помощника государственного секретаря Соединенных Штатов Америки, по делам Восточной Европы и региональной политики Кристофера Смита и его сотрудников в Госдепартаменте за состоявшийся 28 апреля обмен.