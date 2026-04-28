Эстонский президент назвал ошибкой отказ от переговоров с Россией

«Европейский Союз вложил в Украину огромные средства. Не может быть так, чтобы, когда придет время, за столом переговоров оказались Соединенные Штаты, Россия и, возможно, третья страна, а Европы вообще не оказалось. Нам нужны идеи и планы относительно того, как взаимодействовать с Россией. Нам нужно начать разрабатывать эти планы прямо сейчас, потому что процессы в ЕС отнимают много времени», — сказал Карис.