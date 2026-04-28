Эстонский президент назвал ошибкой отказ от переговоров с Россией

Европа совершила ошибку, упустив лучшую возможность для мирных переговоров с Россией весной в 2022 в начале военной операции на Украине. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис в интервью изданию Yle.
«У Европы появилась бы возможность посадить нападавшего за стол переговоров. Теперь же за стол переговоров никто не садится», — заявил Карис, отмечая, что наиболее удачный момент для переговоров был в 2022 году.
Карис также добавил, что Европе нужен план мирных переговоров с Россией, а также взаимодействия с Москвой после окончания боевых действий.
«Европейский Союз вложил в Украину огромные средства. Не может быть так, чтобы, когда придет время, за столом переговоров оказались Соединенные Штаты, Россия и, возможно, третья страна, а Европы вообще не оказалось. Нам нужны идеи и планы относительно того, как взаимодействовать с Россией. Нам нужно начать разрабатывать эти планы прямо сейчас, потому что процессы в ЕС отнимают много времени», — сказал Карис.
Европейские делегации присутствовали на последних трехсторонних переговорах России, Украины и США в Женеве 17−18 февраля, хотя и не принимали в них напрямую участия. В отеле InterContinental, где прошли переговоры, присутствовала британская делегация, а также советники лидеров Германии, Италии и Франции.
Президент Франции Эмманюэль Макрон 10 февраля предложил европейским лидерам возобновить диалог с Россией.
В январе этого года еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс утверждал, что Европе неизбежно придется вести переговоры с Россией. Он тогда отметил, что у стран ЕС нет собственной стратегии по урегулированию конфликта на Украину, без которой объединение не должно начинать переговоры.
Москва выступает за возобновления диалога, однако отмечает, что Европа расколота на два лагеря: на тех, кто признает необходимость переговоров с Россией, и тех, кто выступает за отказ от диалога.
