Глава Кубани приехал проверить тушения пожара на нефтезаводе после атаки

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прибыл в Туапсе, чтобы проверить, как специалисты ликвидируют последствия атак БПЛА, включая пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале.
Кондратьев также опубликовал кадры, на которых он идет по городу на фоне больших черных клубов дыма.
По словам Кондратьева, пожарные и спасатели «работают в тяжелейших условиях». «Благодарю каждого, кто тушит огонь и работает на уборке береговой линии. А также — всех, кто приводит в порядок улицы города», — сказал глава края.
Кондратьев также посетил пункт эвакуации, куда отправили жителей близлежащих к месту пожара улиц. «Поручил главе города Сергею Бойко обеспечить людей всем необходимым», — отчитался Кондратьев.
За последние две недели ВСУ нанесли три атаки в Туапсе. Утром 28 апреля оперштаб Краснодарского края сообщил, что на НПЗ в Туапсе начался пожар после падения осколков беспилотников. До этого, 16 и 20 апреля, в Туапсе под атаки беспилотников дважды попал морской терминал, в результате чего там возник крупный пожар.
Днем 28 апреля оперштаб сообщил, что в Туапсе убрали более 7,27 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси после разлива нефтепродуктов, произошедшего из-за атаки дронов.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».