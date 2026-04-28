Глава Кубани приехал проверить тушения пожара на нефтезаводе после атаки

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прибыл в Туапсе, чтобы проверить, как специалисты ликвидируют последствия атак БПЛА, включая пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале.

Кондратьев также опубликовал кадры, на которых он идет по городу на фоне больших черных клубов дыма.

По словам Кондратьева, пожарные и спасатели «работают в тяжелейших условиях». «Благодарю каждого, кто тушит огонь и работает на уборке береговой линии. А также — всех, кто приводит в порядок улицы города», — сказал глава края.

Кондратьев также посетил пункт эвакуации, куда отправили жителей близлежащих к месту пожара улиц. «Поручил главе города Сергею Бойко обеспечить людей всем необходимым», — отчитался Кондратьев.

За последние две недели ВСУ нанесли три атаки в Туапсе. Утром 28 апреля оперштаб Краснодарского края сообщил, что на НПЗ в Туапсе начался пожар после падения осколков беспилотников. До этого, 16 и 20 апреля, в Туапсе под атаки беспилотников дважды попал морской терминал, в результате чего там возник крупный пожар.

Днем 28 апреля оперштаб сообщил, что в Туапсе убрали более 7,27 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси после разлива нефтепродуктов, произошедшего из-за атаки дронов.

Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше