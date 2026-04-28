Глава Кубани приехал проверить тушения пожара на нефтезаводе после атаки

За последние две недели ВСУ нанесли три атаки в Туапсе. Утром 28 апреля оперштаб Краснодарского края сообщил, что на НПЗ в Туапсе начался пожар после падения осколков беспилотников. До этого, 16 и 20 апреля, в Туапсе под атаки беспилотников дважды попал морской терминал, в результате чего там возник крупный пожар.