Глава МИД Польши допустил потепление отношений с Белоруссией

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Польши Радослав Сикорский допустил «жесты доброй воли» в отношении Белоруссии после обмена задержанными и заключенными, который состоялся 28 апреля на польско-белорусской границе по формуле «пять на пять».

Источник: РИА "Новости"

«Мы всегда будем отвечать жестами доброй воли на жесты доброй воли с другой стороны. Я думаю, что вы правы в том, что это (имеется в виду обмен заключенными — прим. ТАСС) позволит открыть новый этап в отношениях [с Белоруссией], — ответил Сикорский на вопрос журналиста на пресс-конференции со спецпосланником президента США по Белоруссии Джоном Коулом, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. — Я не хочу делать чрезмерных обещаний, поскольку раньше уже были проявления [доброй воли], которые не приводили к значительному перелому [в отношениях]. Тем не менее мы считаем, что это шаг в правильном направлении, остальное зависит от [президента Белоруссии Александра] Лукашенко».

Как сообщило агентство БелТА, 28 апреля в пункте пропуска «Переров — Беловежа» на белорусско-польской границе Комитет государственной безопасности Белоруссии и Агентство внешней разведки Польши провели обмен заключенными по формуле «пять на пять». В результате операции 10 граждан разных стран, в том числе находившийся под арестом в Польше по делу об экстрадиции на Украину российский археолог Александр Бутягин, были освобождены и получили возможность воссоединиться с семьями.

Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
