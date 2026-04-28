Глава МИД Польши допустил потепление отношений с Белоруссией

«Мы всегда будем отвечать жестами доброй воли на жесты доброй воли с другой стороны. Я думаю, что вы правы в том, что это (имеется в виду обмен заключенными — прим. ТАСС) позволит открыть новый этап в отношениях [с Белоруссией], — ответил Сикорский на вопрос журналиста на пресс-конференции со спецпосланником президента США по Белоруссии Джоном Коулом, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. — Я не хочу делать чрезмерных обещаний, поскольку раньше уже были проявления [доброй воли], которые не приводили к значительному перелому [в отношениях]. Тем не менее мы считаем, что это шаг в правильном направлении, остальное зависит от [президента Белоруссии Александра] Лукашенко».
Как сообщило агентство БелТА, 28 апреля в пункте пропуска «Переров — Беловежа» на белорусско-польской границе Комитет государственной безопасности Белоруссии и Агентство внешней разведки Польши провели обмен заключенными по формуле «пять на пять». В результате операции 10 граждан разных стран, в том числе находившийся под арестом в Польше по делу об экстрадиции на Украину российский археолог Александр Бутягин, были освобождены и получили возможность воссоединиться с семьями.