Глава МИД Польши допустил потепление отношений с Белоруссией

«Мы всегда будем отвечать жестами доброй воли на жесты доброй воли с другой стороны. Я думаю, что вы правы в том, что это (имеется в виду обмен заключенными — прим. ТАСС) позволит открыть новый этап в отношениях [с Белоруссией], — ответил Сикорский на вопрос журналиста на пресс-конференции со спецпосланником президента США по Белоруссии Джоном Коулом, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. — Я не хочу делать чрезмерных обещаний, поскольку раньше уже были проявления [доброй воли], которые не приводили к значительному перелому [в отношениях]. Тем не менее мы считаем, что это шаг в правильном направлении, остальное зависит от [президента Белоруссии Александра] Лукашенко».