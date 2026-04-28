Axios рассказал, почему конфликт в Иране превращается в холодную войну

Конфликт в Иране вступил в фазу финансовых санкций, напоминающую времена холодной войны, с перехватами судов и «переговорами о переговорах», пишет Axios. Нынешняя ситуация ведет к неизбежому росту цен на энергоносители, при этом в любой момент может начаться полномасштабная война.
Согласно публикации издания, несколько американских чиновников сообщили ему, что они обеспокоены тем, что Америка может оказаться втянута в замороженный конфликт, в котором не будет ни войны, ни мирного соглашения. При таком сценарии США придется держать свои войска в регионе еще много месяцев. Ормузский пролив останется закрытым, его блокада со стороны США продолжится, и обе стороны будут ждать, «пока другая дрогнет или выстрелит первой», сказали собеседники издания.
Также издание приводит мнение близкого к президенту США Дональду Трампу источника, напомнившего, что до промежуточных выборов в ноябре осталось шесть месяцев, и «замороженный конфликт — худший вариант для Трампа с политической и экономической точек зрения».
Трамп колеблется между тем, чтобы нанести новые военные удары, и тем, чтобы подождать и посмотреть, заставят ли его финансовые санкции «максимального давления» Иран пойти на переговоры о прекращении программы создания ядерного оружия. Об этом Axios сообщили пять советников, которые с ним общались. «Я бы сказал, что он разочарован, но настроен реалистично. Он не хочет применять силу. Но и не отступает», — приводит издание слова одного из них.
Axios пишет, что некоторые высокопоставленные советники Трампа хотят, чтобы он сохранял блокаду Ормузского пролива и вводил новые экономические санкции, чтобы оказать давление на Тегеран, прежде чем возвращаться к бомбардировкам. «Уровень санкций в отношении Ирана беспрецедентен, давление на Иран беспрецедентно, и я думаю, что можно сделать еще больше», — приводит издание заявление госсекретаря Марко Рубио, сделанное им в интервью Fox News.
В то же время Трамп консультируется с «ястребами» за пределами администрации, в том числе с сенатором Линдси Грэмом. Они советуют ему переходить к военным действиям.
Axios сообщает, что 27 апреля Трамп обсудил иранское предложение со своей командой по национальной безопасности. Тегеран, как отмечает издание, предложил заключить дополнительное соглашение об открытии Ормузского пролива в обмен на снятие США блокады с судов, прибывающих в Иран и покидающих его.
Представитель США и два других источника, присутствовавших на встрече, сообщили, что никаких решений принято не было, сообщает Axios. По словам одного из источников, Трамп, похоже, не был склонен принимать предложение Ирана, поскольку оно отложило бы переговоры по ядерной программе этой страны, отказ от которой был главной причиной, по которой Трамп атаковал Иран.
Reuters и CNN сообщали, что президенту США не понравилось предложение Ирана по завершению войны. Тегеран предложил закончить боевые действия и прекратить нападения на суда в Ормузском проливе при условии снятия американской блокады иранских портов и отсрочки переговоров по ядерному вопросу. Реакция Трампа была связана именно с тем, что данный вопрос является для него ключевым.
Трамп 25 апреля отменил поездку спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан для очередного раунда переговоров с иранцами. В настоящее время между США и Ираном действует перемирие.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».