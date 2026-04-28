Axios рассказал, почему конфликт в Иране превращается в холодную войну

Трамп колеблется между тем, чтобы нанести новые военные удары, и тем, чтобы подождать и посмотреть, заставят ли его финансовые санкции «максимального давления» Иран пойти на переговоры о прекращении программы создания ядерного оружия. Об этом Axios сообщили пять советников, которые с ним общались. «Я бы сказал, что он разочарован, но настроен реалистично. Он не хочет применять силу. Но и не отступает», — приводит издание слова одного из них.