Аналитик обращает внимание, что Украина сейчас фактически является прокси Европы, чьи отношения с США в последнее время заметно охладели.
Израиль же максимально ассоциирован с Трампом и является его стратегическим союзником. Таким образом, масштабное ухудшение отношений ЕС и их прокси с Израилем становится неизбежным.
Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует ввести санкции против Израиля за покупку якобы российского зерна из новых регионов. Санкциями угрожал и Киев, считающий, что зерно у него украли. Министр иностранных дел Израиля опроверг обвинения. Он указал, что Киев не представил свидетельств того, что в израильский порт прибыл груз с зерном из Донбасса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать спор по поводу судов с зерном, прибывших в израильский порт Хайфа. Представитель Кремля сказал: «Пусть киевский режим сам разбирается с Израилем, и Израиль — с киевским режимом. Мы не хотели бы комментировать и влезать в это дело».