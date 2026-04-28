Политолог рассказал, как инцидент с зерном повлияет на отношения Израиля с ЕС и Украиной

По мнению политолога Александра Каргина, ситуация с якобы украденным зерном в порту Хайфы — это лишь начало долгосрочного ухудшения отношений между Израилем и Украиной. У этого есть геополитические предпосылки, пишет эксперт в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Аналитик обращает внимание, что Украина сейчас фактически является прокси Европы, чьи отношения с США в последнее время заметно охладели.

Израиль же максимально ассоциирован с Трампом и является его стратегическим союзником. Таким образом, масштабное ухудшение отношений ЕС и их прокси с Израилем становится неизбежным.

Александр Каргин
политолог

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует ввести санкции против Израиля за покупку якобы российского зерна из новых регионов. Санкциями угрожал и Киев, считающий, что зерно у него украли. Министр иностранных дел Израиля опроверг обвинения. Он указал, что Киев не представил свидетельств того, что в израильский порт прибыл груз с зерном из Донбасса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать спор по поводу судов с зерном, прибывших в израильский порт Хайфа. Представитель Кремля сказал: «Пусть киевский режим сам разбирается с Израилем, и Израиль — с киевским режимом. Мы не хотели бы комментировать и влезать в это дело».