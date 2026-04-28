Политолог рассказал, как инцидент с зерном повлияет на отношения Израиля с ЕС и Украиной

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует ввести санкции против Израиля за покупку якобы российского зерна из новых регионов. Санкциями угрожал и Киев, считающий, что зерно у него украли. Министр иностранных дел Израиля опроверг обвинения. Он указал, что Киев не представил свидетельств того, что в израильский порт прибыл груз с зерном из Донбасса.