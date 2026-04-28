СМИ: в Германии настаивают на скорейшем возвращении обязательной военной службы

Число поданных отказниками заявок возросло со 137 в 2020 году до почти 3900 в 2025 году. В начале 2026 года уже 2656 человек подали такие заявки, в результате чего в этом году Германия может выйти на рекордный уровень. По мнению издания, такой негатив к военной службе вызван новым законом о военной реформе, требующим от молодых немцев регистрироваться и проходить проверку, а также возможностью возвращения воинской повинности.