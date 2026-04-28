СМИ: в Германии настаивают на скорейшем возвращении обязательной военной службы

Если бундесвер хочет стать крупнейшей армией в Европе, то без военной службы никуда. Одними добровольцами мы не добьемся необходимой безопасности, в которой нуждается наша страна.
На его взгляд, безопасность, которую обеспечивают немецкие вооруженные силы, является «необходимым условием свободы», поэтому обязательный призыв в армию должен начаться «как можно скорее».
Deutsche Welle* отмечает, что коалиционное правительство не смогло договориться о возвращении воинской повинности, которая была прекращена в 2011 году при канцлере Ангеле Меркель.
Сейчас молодым немцам предлагают пройти добровольную военную службу. Но правительство предупредило, что, если за счет добровольцев не удастся достигнуть желаемой численности, то может быть введена обязательная военная служба. Министр обороны ФРГ Борис Писториус стремится увеличить число действующих солдат с 70 000 до 200 000 человек, говорится в статье.
Число поданных отказниками заявок возросло со 137 в 2020 году до почти 3900 в 2025 году. В начале 2026 года уже 2656 человек подали такие заявки, в результате чего в этом году Германия может выйти на рекордный уровень. По мнению издания, такой негатив к военной службе вызван новым законом о военной реформе, требующим от молодых немцев регистрироваться и проходить проверку, а также возможностью возвращения воинской повинности.
* Deutsche Welle внесена в РФ в реестр нежелательных организаций