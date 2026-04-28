Бывший участковый стал главой района под Волгоградом

С новым главой можно поздравить жителей Старополтавского района Волгоградской области. 28 апреля депутаты райдумы единогласно избрали на эту должность Михаила Ахтямова.
Руководитель райадминистрации родился 22 сентября 1969 года. Он местный житель и хорошо знаком населению.
Больше 20 лет он отдал службе в органах внутренних дел. Свой карьерный путь Михаил Борисович начинал как участковый уполномоченный, а завершил службу в качестве начальника отделения полиции, перейдя на работу в райадминистрацию, где с 2015 года работает замглавы района.
В своей прежней должности он курировал вопросы сельского хозяйства и развития сельских территорий, гражданской обороны и ЧС, а также управления муниципальным имуществом.
Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, как в Пугачевском сельском поселении 40-летняя блондинка обошла в выборах конкуренток-техничек.