СМИ утверждают, что Трамп и британский король — дальние родственники

«Детальное исследование от Daily Mail показало, что они имеют общего предка, а именно третьего графа Леннокса, правнука короля Шотландии Якова II», — утверждает издание.
Отмечается, что общий предок Трампа и нынешнего британского короля — третий граф Леннокса Джон Стюарт — жил с 1490 по 1526 годы. Он участвовал в борьбе за власть в Шотландии в период, когда на престоле, будучи еще ребенком, был Яков V. Стюарт потерпел поражение в битве при Линлитгоу-бридж, сражаясь с проанглийскими силами с целью освободить короля Якова V, вскоре после чего был убит.
Газета приводит генеалогическое древо общих предков Трампа и британского короля и утверждает, что они приходятся друг другу 16-юродными братьями.
В понедельник Карл III прибыл в США с визитом. Во вторник король выступит перед конгрессом. Это будет первая речь члена британской королевской семьи в конгрессе с 1991 года. Тогда королева Елизавета II первой из британских монархов выступила перед американскими законодателями.