СМИ утверждают, что Трамп и британский король — дальние родственники

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и британский король Карл III приходятся друг другу дальними родственниками, утверждает газета Daily Mail, ссылаясь на исследование, проведенное по заказу издания.

«Детальное исследование от Daily Mail показало, что они имеют общего предка, а именно третьего графа Леннокса, правнука короля Шотландии Якова II», — утверждает издание.

Отмечается, что общий предок Трампа и нынешнего британского короля — третий граф Леннокса Джон Стюарт — жил с 1490 по 1526 годы. Он участвовал в борьбе за власть в Шотландии в период, когда на престоле, будучи еще ребенком, был Яков V. Стюарт потерпел поражение в битве при Линлитгоу-бридж, сражаясь с проанглийскими силами с целью освободить короля Якова V, вскоре после чего был убит.

Газета приводит генеалогическое древо общих предков Трампа и британского короля и утверждает, что они приходятся друг другу 16-юродными братьями.

В понедельник Карл III прибыл в США с визитом. Во вторник король выступит перед конгрессом. Это будет первая речь члена британской королевской семьи в конгрессе с 1991 года. Тогда королева Елизавета II первой из британских монархов выступила перед американскими законодателями.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше