Бутягин скоро вернется в Петербург и продолжит работу, заявили в Эрмитаже

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Российский археолог Александр Бутягин, освобожденный из польской тюрьмы, вскоре вернется в Петербург и продолжит научную работу, сообщил Государственный Эрмитаж.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что двое россиян, среди которых археолог Бутягин, были обменены на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.

«Сегодня известный антиковед и археолог с мировым именем, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин был освобождён из польской тюрьмы. В скором времени учёный вернётся в Санкт-Петербург и продолжит научную и просветительскую работу», — говорится в канале музея на платформе «Макс».

Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
