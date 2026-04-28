Трамп заявил о «коллапсе» Ирана и его просьбе открыть пролив

Axios накануне сообщил со ссылкой на неназванного американского чиновника и два источника, знакомых с ситуацией, что Иран через пакистанских посредников передал США новое предложение, предусматривающее открытие Ормузского пролива для судоходства и завершение войны. Associated Press, The Wall Street Journal и PBS со ссылкой на источники среди должностных лиц также писали, что Иран предложил завершить войну с США и прекратить нападения на суда в Ормузском проливе при условии снятия американской блокады иранских портов и отсрочки переговоров по ядерному вопросу.