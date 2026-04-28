Трамп заявил о «коллапсе» Ирана и его просьбе открыть пролив

Иранское правительство, находясь «в состоянии “коллапса” попросило Соединенные Штаты как можно скорее прекратить блокаду Ормузского пролива. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.
«Иран только что сообщил нам, что находится в состоянии “коллапса”. Они хотят, чтобы мы как можно скорее “открыли Ормузский пролив”, пока они пытаются разобраться с ситуацией с руководством (и я верю, что им это удастся!)», — написал он.
И США, и Иран заявляют, что блокируют пролив для судов, связанных с противником. При этом Тегеран в конце марта начал применять новый механизм контроля над проливом, введя плату до $2 млн для части проходящих судов.
Axios накануне сообщил со ссылкой на неназванного американского чиновника и два источника, знакомых с ситуацией, что Иран через пакистанских посредников передал США новое предложение, предусматривающее открытие Ормузского пролива для судоходства и завершение войны. Associated Press, The Wall Street Journal и PBS со ссылкой на источники среди должностных лиц также писали, что Иран предложил завершить войну с США и прекратить нападения на суда в Ормузском проливе при условии снятия американской блокады иранских портов и отсрочки переговоров по ядерному вопросу.
Пять советников, которые общались с Трампом, сказали Axios, что тот колеблется между тем, чтобы нанести новые военные удары, и тем, чтобы подождать и посмотреть, заставят ли его санкции Иран пойти на переговоры о прекращении программы создания ядерного оружия.
Тегеран называл попытки США блокировать Ормузский пролив «обреченными на провал». Иран не планирует возобновлять переговоры с Вашингтоном, пока тот поддерживает блокаду Ормузского пролива, передавало иранское агентство Tasnim со ссылкой на иранскую переговорную команду.
Утром 28 апреля Bloomberg со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию судов сообщил, что танкер Mubaraz с грузом сжиженного природного газа прошел через Ормузский пролив, став первым подобным судном с СПГ, преодолевшим артерию с начала войны. Два дня назад, 26 апреля, издание отмечало, что движение судов через Ормузский пролив практически полностью остановилось, и нет никаких признаков ослабления морской блокады ни со стороны Ирана, ни со стороны США.