Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о желании жить в Букингемском дворце

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп в ответ на статью в британской газете The Daily Mail, якобы изобличающую его родственные связи с британской королевской семьей, в шутку заявил о давнем желании жить в Букингемском дворце.

Источник: AP 2024

Соответствующее сообщение он разместил в Truth Social.

«Всегда хотел жить в Букингемском дворце!!! Обсужу это с королем [Великобритании Карлом III] и королевой [Камиллой] через несколько минут!!!» — написал Трамп.

27 апреля Карл III вместе с женой Камиллой прибыл с первым с 2007 года государственным визитом в США. Призванный вернуть на прежний уровень особые отношения Лондона с Вашингтоном, он продлится до 30 апреля.

