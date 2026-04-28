Global Times: экс-премьер Японии раскритиковал агрессивную политику Такаити

Разве полагаться только на американо-японский альянс — это так уж замечательно? Слепым потаканием Соединенным Штатам мы не создадим сильный альянс.
Исиба сказал, что США — это «очень холодно-прагматичная» страна и Японии придется приложить значительные усилия, чтобы доказать Вашингтону, что она «незаменима» для США. На его взгляд, Токио должен наладить отношения с Китаем и продолжать диалог с Пекином, потому что Китай, в отличие от США, «не может отойти в сторону».
Ранее японская газета Sankei Shimbun сообщила, что Такаити создала экспертную группу, которая оценит стратегию безопасности, военный бюджет и готовность страны к долгосрочным конфликтам, включая новые формы войны с применением дронов. Она также поручила провести пересмотр оборонной политики Японии на фоне роста мнимых угроз со стороны Китая, КНДР и России, отмечает издание.
Также на Такаити в последние дни обрушились японские интернет-пользователи в связи с тем, что она выразила облегчение по поводу безопасности президента США Дональда Трампа после инцидента на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.
Они напомнили, что Такаити недавно поддержала японский экспорт летального оружия и настаивает на пересмотре пацифистской конституции Японии, а в марте демонстративно промолчала, когда японский военный, вооруженный 18-сантиметровым ножом, проник в посольство Китая в Японии.