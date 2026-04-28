Global Times: экс-премьер Японии раскритиковал агрессивную политику Такаити

Бывший премьер-министр Японии Сигэру Исиба раскритиковал политику действующего премьера Санаэ Такаити, предупредив, что Япония слишком сильно полагается на США и рискует увязнуть в конфликтах с соседями.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Он усомнился в том, что Токио следует ориентироваться исключительно на США, пишет китайская газета Global Times.

Разве полагаться только на американо-японский альянс — это так уж замечательно? Слепым потаканием Соединенным Штатам мы не создадим сильный альянс.

Сигэру Исиба
бывший премьер-министр Японии

Исиба сказал, что США — это «очень холодно-прагматичная» страна и Японии придется приложить значительные усилия, чтобы доказать Вашингтону, что она «незаменима» для США. На его взгляд, Токио должен наладить отношения с Китаем и продолжать диалог с Пекином, потому что Китай, в отличие от США, «не может отойти в сторону».

Экс-премьер предупредил, что нынешняя политика Такаити «неизбежно натолкнется на стену» и, если она будет несбалансированной, может привести к эскалации напряженности и «настоящей третьей мировой войне».

Ранее японская газета Sankei Shimbun сообщила, что Такаити создала экспертную группу, которая оценит стратегию безопасности, военный бюджет и готовность страны к долгосрочным конфликтам, включая новые формы войны с применением дронов. Она также поручила провести пересмотр оборонной политики Японии на фоне роста мнимых угроз со стороны Китая, КНДР и России, отмечает издание.

Также на Такаити в последние дни обрушились японские интернет-пользователи в связи с тем, что она выразила облегчение по поводу безопасности президента США Дональда Трампа после инцидента на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.

Такаити на английском и японском языках заявила, что «нельзя мириться с насилием», но японцы быстро указали на ее лицемерие.

Они напомнили, что Такаити недавно поддержала японский экспорт летального оружия и настаивает на пересмотре пацифистской конституции Японии, а в марте демонстративно промолчала, когда японский военный, вооруженный 18-сантиметровым ножом, проник в посольство Китая в Японии.

«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
