Трамп сказал, что всегда мечтал жить в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social, что «всегда мечтал» жить в Букингемском дворце — лондонской резиденции британских монархов.
Так он прокомментировал статью Daily Mail о том, что он является дальним родственником короля Великобритании Карла III.
По данным издания, Трамп и британский король могут быть дальними родственниками — «двоюродными братьями в 15-м поколении», так как имеют общего предка — дворянина, правнука короля Шотландии Якова II Джона Стюарта, жившего на рубеже XV—XVI вв. Мать Трампа Мэри Энн Маклеод — младшая из десяти детей в шотландской семье — эмигрировала в США до начала Второй мировой войны.
«Ух ты, как здорово. Всегда мечтал жить в Букингемском дворце!!! Я поговорю об этом с королем и королевой через несколько минут!!!» — написал Трамп.
Визит короля Карла III в Вашингтон продлится с 27 по 30 апреля. Он приурочен к 250-летию объявления независимости США от Великобритании. Трамп и король проведут встречу в Овальном кабинете, закрытую для прессы. Ожидается также, что Карл III выступит перед конгрессом.
