В Белоруссии поблагодарили ФСБ за участие в обмене осужденными с Польшей

Источник: РБК

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии выразил благодарность ФСБ России, отметив ее вклад в операцию по обмену осужденными с Польшей, сообщает БелТА.

«Комитет государственной безопасности Беларуси выражает благодарность и отмечает особый вклад ФСБ России (…) при решении наиболее сложных вопросов, возникавших в ходе подготовки операции», — отметили в агентстве со ссылкой на КГБ.

Благодаря совместным усилиям спецслужб двух стран удалось добиться положительного результата операции, подчеркнули в КГБ.

Обмен состоялся 28 апреля по формуле «пять за пять». Ему предшествовали переговоры между белорусским КГБ и польской разведкой, которые длились несколько месяцев. Процесс инициировал президент Белоруссии Александр Лукашенко, в нем участвовали правоохранительные органы семи стран. В числе тех, кого освободила белорусская сторона, оказался журналист и активист Союза поляков Белоруссии Анджей Почобут, его включили в обмен «с учетом личной просьбы» его матери.

ФСБ сообщила, что в результате обмена на родину вернулись археолог Александр Бутягин и жена российского военного, проходящего службу в Приднестровье. Россиян обменяли на двух офицеров молдавской спецслужбы.

Александр Бутягин — заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира в Эрмитаже, секретарь Археологической комиссии музея. Он руководил экспедициями, исследующими древнегреческий город Мирмекий на территории современной Керчи и Калос Лимен. Бутягин является автором более 120 научных работ, в том числе на иностранных языках. В декабре прошлого года по запросу Украины его задержали в Польше.

