В Белоруссии поблагодарили ФСБ за участие в обмене осужденными с Польшей

Обмен состоялся 28 апреля по формуле «пять за пять». Ему предшествовали переговоры между белорусским КГБ и польской разведкой, которые длились несколько месяцев. Процесс инициировал президент Белоруссии Александр Лукашенко, в нем участвовали правоохранительные органы семи стран. В числе тех, кого освободила белорусская сторона, оказался журналист и активист Союза поляков Белоруссии Анджей Почобут, его включили в обмен «с учетом личной просьбы» его матери.