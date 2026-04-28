Санду заявила о возвращении в Молдавию двух разведчиков при обмене

Молдавия передала Москве Нину Попову, являющуюся гражданкой России. ФСБ сообщала, что в ходе обмена была возвращена супруга российского миротворца в Приднестровье. Кишинев вернул себе двух разведчиков.

Источник: РБК

Молдавия обменяла гражданку России Нину Попову и экс-заместителя главы спецслужб республики Александра Балана, осужденного за госизмену, на двух сотрудников разведки Кишинева, задержанных в России. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Для нашей страны это приобретение, которое нельзя измерить простой математической формулой — мы вернули домой двух граждан, работающих на Республику Молдова, отдав взамен двух заключенных, работавших против Республики Молдова», — написала Санду.

Обмен состоялся 28 апреля по формуле «пять за пять». на польско-белорусской границе. В его организации участвовали в течение нескольких месяцев спецслужбы семи государств, в том числе белорусские, польские и российские. КГБ Белоруссии отмечал, что в ходе переговоров на родину вернулись граждане России, Белоруссии и стран СНГ.

Так, в ходе обмена России и Белоруссии, помимо Балана, были переданы супруга российского военного, находящегося в миротворческом контингенте в Приднестровье, археолог Александр Бутягин и еще два неназванных лица.

В свою очередь Россия и Белоруссия передали Польше и Молдавии пять лиц, осужденных в этих странах за шпионаж, — польского журналиста Андрея Почобута, двух офицеров разведки Молдавии, а также двух неназванных лиц.

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше