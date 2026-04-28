Небензя: США не выдали визу представителю делегации России в ООН

ООН, 28 апреля. /ТАСС/. США, продолжая злоупотреблять положением страны, где находится штаб-квартира ООН, не выдали въездную визу представителю российской делегации для участия в сессии Комитета по информации. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя в ходе 48-й сессии Комитета по информации Генеральной Ассамблеи ООН.

Источник: AP 2024

«Вынуждены вновь поднять вопрос о том, что американская сторона продолжает злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН. И в этом году въездная виза для участия в работе 48-й сессии Комитета по информации ГА ООН, несмотря на своевременно поданные документы, не была выдана представителю российской делегации. Квалифицируем это действие, а фактически бездействие американской стороны в качестве грубого и систематического нарушения обязательств по соглашению о принимающем государстве», — сказал дипломат.

Он выразил надежду, что Секретариат ООН примет «исчерпывающие меры по прекращению этой порочной политизированной практики вплоть до запуска процедур арбитража».

