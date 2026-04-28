Политолог: ОАЭ подыгрывают США и Трампу

Очевидно, что основным триггером было глубокое недовольство ОАЭ военным и политическим ответом своих региональных союзников во время иранского конфликта. В ОАЭ критиковали другие страны Залива за слабую и нескоординированную позицию.
Эксперт обращает внимание, что выход из организации стран-экспортеров нефти позволит ОАЭ высвободить более 1 млн баррелей нефти в сутки из простаивающих мощностей, увеличивая доходы от ее продажи. Одновременно это приведет к разбалансировке рынка.
Теперь в ОПЕК+ никто квоты вероятно соблюдать не станет. Какой смысл, если в регионе есть игрок, никак ими не ограниченный? Это плохая новость для России. И потому, что спрос на нашу нефть станет ниже.
Политолог считает, что ситуация изменится только после разблокировки Ормузского пролива, так как сейчас доставить нефть из ОАЭ потенциальным покупателям просто не получится.
Значит, ситуация в Иране вовсе не привела к полному разочарованию арабских стран в Америке. Более того, это значит, что блокада США сработала, ведь начала приносить Трампу дивиденды.
Решение ОАЭ обеспечивает политическую победу для Трампа, одновременно ослабляя ОПЕК+ как недружественную по отношению к США структуру, резюмирует Пятибратов.
Ранее эмиратское государственное агентство WAM сообщило, что ОАЭ выйдут из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Отмечалось, что решение «соответствует долгосрочной стратегической и экономической стратегии страны».