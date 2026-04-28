Политолог: ОАЭ подыгрывают США и Трампу

Объединенные Арабские Эмираты решили покинуть группу производителей нефти ОПЕК+, поскольку планируют стратегическую перестройку после войны с Ираном. Об этом пишет доцент Финансового университета Иван Пятибратов в своем телеграм-канале. Эксперт считает, что выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ повлечет за собой масштабные геополитические и экономические последствия.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По мнению специалиста, выход ОАЭ объясняется желанием страны удовлетворить меняющийся спрос за счет наращивания производства.

Очевидно, что основным триггером было глубокое недовольство ОАЭ военным и политическим ответом своих региональных союзников во время иранского конфликта. В ОАЭ критиковали другие страны Залива за слабую и нескоординированную позицию.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Эксперт обращает внимание, что выход из организации стран-экспортеров нефти позволит ОАЭ высвободить более 1 млн баррелей нефти в сутки из простаивающих мощностей, увеличивая доходы от ее продажи. Одновременно это приведет к разбалансировке рынка.

Теперь в ОПЕК+ никто квоты вероятно соблюдать не станет. Какой смысл, если в регионе есть игрок, никак ими не ограниченный? Это плохая новость для России. И потому, что спрос на нашу нефть станет ниже.

Политолог считает, что ситуация изменится только после разблокировки Ормузского пролива, так как сейчас доставить нефть из ОАЭ потенциальным покупателям просто не получится.

Пятибратов убежден, что своим решением Объединенные Арабские Эмираты играют на руку США и Трампу. Эксперт отмечает, что выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ станет важным этапом поддержки Вашингтона.

Значит, ситуация в Иране вовсе не привела к полному разочарованию арабских стран в Америке. Более того, это значит, что блокада США сработала, ведь начала приносить Трампу дивиденды.

Решение ОАЭ обеспечивает политическую победу для Трампа, одновременно ослабляя ОПЕК+ как недружественную по отношению к США структуру, резюмирует Пятибратов.

Ранее эмиратское государственное агентство WAM сообщило, что ОАЭ выйдут из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Отмечалось, что решение «соответствует долгосрочной стратегической и экономической стратегии страны».

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше