Песков заявил, что Киев ударил по экспортным хранилищам нефти в Туапсе

Киев ударил по нефтехранилищам в Туапсе, нефть в которых предназначалась для экспортных операций.

Источник: РБК

Киев ударил по нефтехранилищам в Туапсе, нефть в которых предназначалась для экспортных операций. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Он отметил, что так Украина и дальше «увеличивает дефицит нефти на мировых рынках, и без того испытывающих значительные трудности из-за ситуации в Ормузском проливе, и провоцирует дальнейшую дестабилизацию на мировых энергетических рынках».

Песков добавил, что ранее президент Владимир Путин по телефону получил доклад главы МЧС Александра Куренкова о ситуации в Туапсе и поручил ему направиться на место ЧП.

В ночь на 28 апреля в Туапсе из-за падения обломков БПЛА начался пожар на НПЗ. Пострадавших нет. Жильцов домов, расположенных рядом с заводом, эвакуировали. В Роспотребнадзоре жителям и гостям города рекомендовали соблюдать меры безопасности, в частности, избегать прогулок, закрыть окна и пить больше воды.

Ранее — 16 и 20 апреля — в Туапсе под атаки беспилотников дважды попал морской терминал, в результате чего там возник крупный пожар.

