СМИ: что будет с Орбаном и его союзниками после поражения на выборах

Британская газета Financial Times отмечает, что венгерская бизнес-элита, долгое время процветавшая благодаря связям с правительством, начала стремительно дистанцироваться от уходящего премьера. Олигархи из ближайшего окружения Орбана сейчас массово переводят капиталы за рубеж, в частности в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, США и Сингапур. Также сообщается о продаже связанных с правительством бизнес-активов по ценам ниже рыночных, хотя сами компании это отрицают.