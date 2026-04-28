СМИ: что будет с Орбаном и его союзниками после поражения на выборах

Агентство Bloomberg напоминает, что две недели назад Орбан привел «Фидес» к сокрушительному поражению, которое положило конец 16-летнему правлению партии. После этого Орбан впервые с 1990 года отказался от места в парламенте, но пообещал возродить свою политическую силу.
В результате Орбан заявил, что готов остаться, на посту председателя партии, если конгресс поддержит его на заседании, которое намечено на 13 июня.
Ранее победивший на выборах Петер Мадьяр — бывший член «Фидес», ставший критиком Орбана, — пообещал демонтировать «авторитарную систему» Орбана и устранить из власти всех его «марионеток». Кроме того, он намерен ограничить срок полномочий премьер-министров двумя четырехлетними сроками, что, по его словам, лишит Орбана возможности вернуться на высшую государственную должность.
Британская газета Financial Times отмечает, что венгерская бизнес-элита, долгое время процветавшая благодаря связям с правительством, начала стремительно дистанцироваться от уходящего премьера. Олигархи из ближайшего окружения Орбана сейчас массово переводят капиталы за рубеж, в частности в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, США и Сингапур. Также сообщается о продаже связанных с правительством бизнес-активов по ценам ниже рыночных, хотя сами компании это отрицают.
Кроме того, сторонники и друзья Орбана ищут способы переезда в другие страны. По сведениям FT, Лёринц Месарош, самый богатый человек Венгрии и друг детства Орбана, планирует перебраться с семьей в Дубай, а другие высокопоставленные фигуры пытаются получить визы США, рассчитывая на прежние связи с администрацией Дональда Трампа.
Другие соратники Орбана начали искать пути сотрудничества с новой властью. Как утверждает газета, некоторые из них уже выразили готовность к «конструктивному сотрудничеству» с Мадьяром, пытаясь сохранить свои позиции в новых политических реалиях.