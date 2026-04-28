В Иране повреждены 20% предприятий после атак США и Израиля

Авиаудары США и Израиля по Ирану нанесли серьезный ущерб промышленности и грозят безработицей половине рабочей силы страны, сообщает Associated Press (AP).

Источник: РБК

Авиаудары США и Израиля по Ирану нанесли серьезный ущерб промышленности и грозят безработицей половине рабочей силы страны, сообщает Associated Press (AP).

По данным издания, за время бомбардировок были повреждены тысячи заводов Ирана. Разрушены 20 тысяч предприятий — около 20% всех производственных мощностей Ирана. Среди пострадавших — крупнейший фармацевтический холдинг, заводы оптики и химической продукции, алюминиевые и цементные заводы.

Особенно сильный ущерб нанесен сталелитейной и нефтехимической отраслям. Два крупнейших производителя стали остановили производство, более 50 нефтехимических комплексов прекратили работу. Поскольку все отрасли промышленности зависят от нефтехимии, рост цен затронул практически все — от пластмасс и труб до тканей и упаковки для продуктов.

Как передает AP со ссылкой на заместителя министра труда Ирана, республика потеряла не менее одного миллиона рабочих мест непосредственно из-за войны. Экономисты предупреждают, что под угрозой могут оказаться еще до 10−12 млн рабочих мест — половина рабочей силы страны. Согласно прогнозам, сбережения людей начнут истощаться в ближайшие недели.

В конце февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Атаки продолжались более месяца. С 8 апреля между Вашингтоном и Тегераном начало действовать перемирие, которое президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил на неопределенный срок до выработки согласованного предложения. При этом Вашингтон сохранил морскую блокаду Ормузского пролива.

Переговоры между США и Ираном прошли 11 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана. После них вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую делегацию, заявил, что стороны не пришли к соглашению.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше