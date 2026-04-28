Коул снова намерен посетить Беларусь в мае этого года

МИНСК, 28 апр — Sputnik. Спецпосланник президента США Джон Коул планирует приехать в Минск в мае нынешнего года, заявил он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.
«Я снова поеду в Беларусь через две-три недели», — сказал Коул.
Ранее он неоднократно посещал республику. В частности, это произошло в декабре прошлого года и в марте 2026-го, тогда Коул встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко. После этого были сняты некоторые санкции США с ряда белорусских компаний. Также в марте Лукашенко помиловал 250 осужденных. Среди них были те, кто отбывал наказание за преступления экстремистской направленности.
Нынешняя пресс-конференция Коула и Сикорского была посвящена прошедшему во вторник обмену «5 на 5». Он состоялся на границе Беларуси и Польши. После этого обмена Коул поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко за готовность к конструктивному взаимодействию.
Специальный посланник также сообщил, что он и его команда содействовали освобождению трех граждан Польши и двух Молдовы. Коул также акцентировал внимание на том, что президент США Дональд Трамп внес свой вклад в этот обмен. Кроме того, в этом принимал участие заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Европы и региональной политики Кристофер Смит и его сотрудники.