Коул снова намерен посетить Беларусь в мае этого года

Специальный посланник американского президента встретился с главой польского МИД на фоне обмена задержанными на границе Польши и Беларуси.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 апр — Sputnik. Спецпосланник президента США Джон Коул планирует приехать в Минск в мае нынешнего года, заявил он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

«Я снова поеду в Беларусь через две-три недели», — сказал Коул.

Ранее он неоднократно посещал республику. В частности, это произошло в декабре прошлого года и в марте 2026-го, тогда Коул встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко. После этого были сняты некоторые санкции США с ряда белорусских компаний. Также в марте Лукашенко помиловал 250 осужденных. Среди них были те, кто отбывал наказание за преступления экстремистской направленности.

Нынешняя пресс-конференция Коула и Сикорского была посвящена прошедшему во вторник обмену «5 на 5». Он состоялся на границе Беларуси и Польши. После этого обмена Коул поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко за готовность к конструктивному взаимодействию.

Специальный посланник также сообщил, что он и его команда содействовали освобождению трех граждан Польши и двух Молдовы. Коул также акцентировал внимание на том, что президент США Дональд Трамп внес свой вклад в этот обмен. Кроме того, в этом принимал участие заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Европы и региональной политики Кристофер Смит и его сотрудники.

В результате обмена, в частности, отправился домой известный российский археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин. Его задержали на польской территории в декабре прошлого года и ему грозила экстрадиция на Украину. Причина — участие в археологических экспедициях в Крыму.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше