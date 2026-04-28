В Эрмитаже сообщили, что Бутягин скоро вернется в Петербург

В скором времени археолог и сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин, освобожденный из польской тюрьмы 28 апреля, вернется в Санкт-Петербург и продолжит научную и просветительскую работу, сообщили в музее.
«Пока никаких деталей не знаем. Можно сказать только одно: слава богу, спасибо президенту России и всем многим, кто захотел и сумел спасти нашего товарища из неволи», — отметил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Музей выразил благодарность правительствам, дипломатическим службам и профильным ведомствам России и Белоруссии, а также научному сообществу и всем, кто помогал освободить Бутягина из-под стражи.
Бутягина задержали в Польше в декабре по запросу Киева. Ученый находился в СИЗО «Варшава-Бялоленка».
18 марта польский суд первой инстанции принял решение экстрадировать Бутягина на Украину. Украинская сторона утверждала, что раскопки экспедиции Бутягина в древнегреческом городе Мирмекий на территории современного Крыма привели к «частичному разрушению объекта культурного наследия». 23 апреля защита российского археолога Александра Бутягина решила обжаловать решение Окружного суда Варшавы, признавшего возможной его экстрадицию на Украину.
28 апреля на границе Белоруссии с Польшей состоялся обмен осужденными. В результате обмена на родину вернулись археолог Александр Бутягин и жена российского военного, проходящего службу в Приднестровье. Россиян обменяли на двух офицеров молдавской спецслужбы.
