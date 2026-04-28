В Москву прибыл президент Конго для переговоров с Путиным

Президент Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву, где 29 апреля пройдут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает посольство России в стране в телеграм-канале.
«В правительственном аэропорту делегацию высокого уровня встречал заместитель председателя правительства Российской Федерации А. В. Новак», — говорится в сообщении.
Кремль сообщал, что на встрече лидеры обсудят развитие «дружественных российско-конголезских связей» в разных сферах, а также международную и региональную повестки.
Ранее пресс-служба президента Конго опубликовала видео с подписью «Сотрудничество между Конго и Россией. Отъезд Президента Республики, Е. М. Дениса САССОУ-Н’ГУЕССО, в Россию». На кадрах видно, как Дени Сассу-Нгессо садится в самолет, после чего лайнер взлетает. Ролик опубликован в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
