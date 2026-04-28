Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал Лапин объявил о решении выдвинуться в депутаты Госдумы

Лапин вступил в «Единую Россию» и примет участие в праймериз для выдвижения в Госдуму. С военной службы генерал и экс-командующий группировкой «Центр» ушел осенью прошлого года, о планах его выдвижения ранее писал РБК.

Источник: РБК

Генерал-полковник Александр Лапин примет участие в праймериз «Единой России» для выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы по партийным спискам. Об этом сообщила пресс-служба татарстанского отделения партии.

«Я посвятил 43 года делу служения своему народу, защите своего Отечества. И на сегодняшнем жизненном этапе у меня есть огромное желание служить своему многонациональному народу, отстаивать интересы моей малой родины, помогать людям, бороться за правду, бороться за справедливость, отстаивая интересы нашей республики и в целом нашей великой Родины — России», — заявил Александр Лапин.

В качестве своих первоочередных задач Лапин отметил помощь военным и ветеранам боевых действий.

Лапин, как сообщал источник РБК в сентябре прошлого года, был уволен с военной службы. Региональное издание «Татар-информ» со ссылкой на свой источник сообщило, что Лапин занял должность помощника Рустама Минниханова. Официально эту информацию власти республики не подтверждали, но в октябре 2025 года Лапин вместе с региональными чиновниками принял участие в открытии сквера памяти в одном из сел Татарстана.

В январе этого года источники РБК сообщали, что Александр Лапин может войти в списки «Единой России» на сентябрьских выборах в Госдуму. По их словам, эта инициатива исходит от руководства Татарстана, а точнее — от главы республики Рустама Минниханова.

Лапин — уроженец Казани. В 2017-м был назначен начальником штаба группировки российских войск в Сирии, в ноябре того же года возглавил командование Центрального военного округа. После начала боевых действий на Украине Лапин командовал группировкой войск «Центр». Впоследствии он занял должность начальника Главного штаба Сухопутных войск, а в 2024 году стал главой Ленинградского военного округа.

Лапину было присвоено звание Герой России летом 2022 года. Тогда войска группировки «Центр», которой командовал Лапин, совместно с Южной группировкой войск замкнули кольцо вокруг Лисичанска в ЛНР и взяли в окружение украинские подразделения.

