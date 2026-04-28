Генерал Лапин объявил о решении выдвинуться в депутаты Госдумы

Генерал-полковник Александр Лапин примет участие в праймериз «Единой России» для выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы по партийным спискам. Об этом сообщила пресс-служба татарстанского отделения партии.
«Я посвятил 43 года делу служения своему народу, защите своего Отечества. И на сегодняшнем жизненном этапе у меня есть огромное желание служить своему многонациональному народу, отстаивать интересы моей малой родины, помогать людям, бороться за правду, бороться за справедливость, отстаивая интересы нашей республики и в целом нашей великой Родины — России», — заявил Александр Лапин.
В качестве своих первоочередных задач Лапин отметил помощь военным и ветеранам боевых действий.
Лапин, как сообщал источник РБК в сентябре прошлого года, был уволен с военной службы. Региональное издание «Татар-информ» со ссылкой на свой источник сообщило, что Лапин занял должность помощника Рустама Минниханова. Официально эту информацию власти республики не подтверждали, но в октябре 2025 года Лапин вместе с региональными чиновниками принял участие в открытии сквера памяти в одном из сел Татарстана.
В январе этого года источники РБК сообщали, что Александр Лапин может войти в списки «Единой России» на сентябрьских выборах в Госдуму. По их словам, эта инициатива исходит от руководства Татарстана, а точнее — от главы республики Рустама Минниханова.
Лапин — уроженец Казани. В 2017-м был назначен начальником штаба группировки российских войск в Сирии, в ноябре того же года возглавил командование Центрального военного округа. После начала боевых действий на Украине Лапин командовал группировкой войск «Центр». Впоследствии он занял должность начальника Главного штаба Сухопутных войск, а в 2024 году стал главой Ленинградского военного округа.
Лапину было присвоено звание Герой России летом 2022 года. Тогда войска группировки «Центр», которой командовал Лапин, совместно с Южной группировкой войск замкнули кольцо вокруг Лисичанска в ЛНР и взяли в окружение украинские подразделения.
