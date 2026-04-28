Волгоградская область отправила беспилотники и технику в зону СВО

Волгоградская область отправила очередной груз в зону СВО. На фронт для наших бойцов собрали все необходимое: заявки на технику, дроны, средства связи поступили от командиров воинских частей Волгоградского гарнизона. В коробках бытовые приборы и инструменты, портативные зарядные устройства — все, что нужно военнослужащим для выполнения поставленных задач, сообщает администрация области.
— Все снаряжение приобретено на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО, — отчитались чиновники. Деньги в фонд регулярно перечисляют неравнодушные волгоградцы, компании и предприятия региона. Благодаря этой поддержке бойцы всегда обеспечены техникой повышенной проходимости, медицинским и инженерным оборудованием, средствами связи и новейшими дронами.