Волгоградская область отправила беспилотники и технику в зону СВО

Волгоградская область отправила очередной груз в зону СВО. На фронт для наших бойцов собрали все необходимое: заявки на технику, дроны, средства связи поступили от командиров воинских частей Волгоградского гарнизона. В коробках бытовые приборы и инструменты, портативные зарядные устройства — все, что нужно военнослужащим для выполнения поставленных задач, сообщает администрация области.