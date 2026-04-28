МИД Польши сделал заявление о потеплении отношений с Беларусью

Напомним, что 28 апреля прямо на государственной границе прошла операция по обмену людьми в формате «пять на пять». Этому событию предшествовал сложный и долгий диалог между КГБ Беларуси и польской разведкой, который велся по прямому поручению белорусского президента. В итоге десять граждан из разных государств (Беларусь, Россия, Польша Молдавия) вышли на свободу и смогли вернуться к своим семьям.