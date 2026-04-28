МИД Польши сделал заявление о потеплении отношений с Беларусью

Глава МИД Польши поделился надеждой о потеплении отношений с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

МИД Польши сделал заявление о потеплении отношений с Беларусью. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на издание RMF24.

В частности, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассчитывает, что недавний обмен задержанными станет началом нового этапа в отношениях между двумя странами.

Выступая на пресс-конференции, дипломат отметил, что сейчас «инициатива находится в руках лидера Беларуси Александра Лукашенко». При этом Сикорский подчеркнул, что польская сторона всегда готова ответить взаимностью на любые «позитивные жесты».

Напомним, что 28 апреля прямо на государственной границе прошла операция по обмену людьми в формате «пять на пять». Этому событию предшествовал сложный и долгий диалог между КГБ Беларуси и польской разведкой, который велся по прямому поручению белорусского президента. В итоге десять граждан из разных государств (Беларусь, Россия, Польша Молдавия) вышли на свободу и смогли вернуться к своим семьям.

Ранее спецпосланник Трампа Коул обратился к Лукашенко после обмена на границе Беларуси и Польши 28 апреля.

Ранее спецпосланник Трампа Коул обратился к Лукашенко после обмена на границе Беларуси и Польши 28 апреля.

