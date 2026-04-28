Минэнерго ОАЭ объяснило, почему страна вышла из ОПЕК

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) решили выйти из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на фоне закрытия Ормузского пролива, заявил министр энергетики Сухаил Аль Мазруи, пишет CNN.

Источник: РБК

«Время выбрано удачно, потому что сейчас решение не окажет существенного влияния на рынок и цену из-за закрытого Ормузского пролива Все ограничены, включая нас, но принятие решения сейчас поможет нашим друзьям… не испытывать давления на цену», — сказал он.

На вопрос о том, консультировались ли власти страны с Саудовской Аравией перед выходом из ОПЕК, Мазруи ответил, что это «суверенное национальное решение».

«Нам нужно действовать без ограничений… Мы хотим быть уверенными в том, что мы гибкие, оперативные и быстро принимаем правильные решения, чтобы сбалансировать нашу политику», — добавил он.

28 апреля ОАЭ объявили, что 1 мая выйдут из ОПЕК и формата ОПЕК+. Власти страны объяснили это национальными интересами и пересмотром производственной политики.

По данным Управления энергетической информации США, в 2025 году ОПЕК продала нефть на сумму $455 млрд, чуть менее 17% приходится на ОАЭ ($77 млрд), пишет CNN. При этом производственная квота ОАЭ в ОПЕК в 2024 году, согласно Ежегодному статистическому бюллетеню, составила 13,5%.

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК, OPEC) — это межправительственная организация государств, которые координируют нефтяную политику и объемы добычи, чтобы влиять на мировые цены на нефть.

Была создана на Багдадской конференции 10−14 сентября 1960 года Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой. В 1967 году к ОПЕК присоединился эмират Абу-Даби, вошедший в состав ОАЭ в момент создания этого государства в 1971 году.

ОПЕК+ — это расширенный формат сотрудничества, в который, помимо стран ОПЕК, входят крупнейшие независимые производители нефти, в том числе Россия. ОПЕК+ добывает примерно 50% мировой нефти.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше