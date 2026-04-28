США не выдали визу представителю делегации России в ООН

Источник: РБК

В США отказали в визе представителю российской делегации для участия в сессии Комитета по информации в ООН. Об этом заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

«Вынуждены вновь поднять вопрос о том, что американская сторона продолжает злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН», — сказал он (цитата по ТАСС).

Комитет по информации является учрежденным Генеральной Ассамблеей ООН вспомогательным органом, занимающимся вопросами, касающимися общественной информации. Его 48-я сессия проходит с 27 апреля по 8 мая в Нью-Йорке.

Небензя подчеркнул, что документы на визу были поданы своевременно. По словам российского дипломата, действия США квалифицируются как нарушение соглашения о принимающем государстве.

Он выразил надежду на то, что Секретариат ООН примет «исчерпывающие меры по прекращению этой порочной политизированной практики вплоть до запуска процедур арбитража».

Дипломатические визы выдаются владельцам дипломатических паспортов — главам государств, правительств, членам официальных делегаций и дипломатических представительств. Западные страны ранее неоднократно отказывали в выдаче виз или разрешений на въезд российским официальным лицам и делегациям.

