Почему переговоры США и Ирана зашли в тупик

Из-за чего сорвался раунд в Исламабаде.
После того как первый раунд переговоров между США и Ираном, прошедший 11−12 апреля и продлившийся более 20 часов, завершился безрезультатно, посредники неоднократно предпринимали попытки организовать новую встречу. Второй раунд сначала планировался на середину апреля, однако его несколько раз переносили из-за серьезных разногласий сторон.
Предполагаемые даты постоянно менялись. 24 апреля Белый дом объявил, что на переговоры отправятся специальный посланник президента Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который возглавлял американскую делегацию на первом раунде, присоединился бы к новой встрече только в случае очевидности ее успеха.
В тот же день один из ключевых иранских переговорщиков, министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи, отправился в турне по Пакистану, Оману и России. «Цель моих визитов — тесная координация действий с нашими партнерами по двусторонним делам и консультации по региональным событиям. Наши соседи — наш приоритет», — написал министр в соцсети X. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что в Исламабаде встречи запланированы только с представителями Пакистана — переговоров с США там не будет.
В Исламабаде, который взял на себя роль посредника между Тегераном и Вашингтоном, Арагчи встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. «Поделились позицией относительно реализуемой рамочной структуры для постоянного прекращения войны против Ирана. Пока неясно, действительно ли США серьезно настроены на дипломатию», — сообщил Арагчи после переговоров, поблагодарив Пакистан за «добрые услуги и братские усилия по возвращению мира в регион».
Вскоре после отъезда иранской делегации из Исламабада президент США Дональд Трамп объявил об отмене поездки своих эмиссаров. «Я сказал: “Нет, вы не полетите туда 18 часов. Все козыри у нас. Пусть звонят, когда захотят, но больше никаких 18-часовых перелетов, чтобы сидеть и говорить ни о чем”, — объяснил Трамп в интервью Fox News. Американский лидер уточнил, что если иранские власти захотят вернуться к переговорам, то могут либо приехать в США, либо позвонить по “хорошим защищенным линиям связи”.
Арагчи тем временем прибыл в Маскат, где встретился с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом. В сообщении после переговоров Арагчи сделал акцент на Ормузском проливе: «Как прибрежные государства Ормузского пролива, мы сосредоточились на способах обеспечения безопасного транзита, который пойдет на пользу всем дорогим соседям и миру».
После этого, по информации иранских СМИ, министр снова побывал в Исламабаде, а уже оттуда отправился в Россию на встречу с Владимиром Путиным. Переговоры прошли в Санкт-Петербурге. Как рассказал «Коммерсанту» помощник российского президента Юрий Ушаков, встречу назначили по запросу Тегерана: Арагчи прилетел «поделиться впечатлениями о том, как прошли контакты в Пакистане». «Иранцы подготовили какие-то соображения о дальнейших переговорах, у них есть скорректированный план. Я не знаю, подойдет ли этот план американцам, но очевидно, что он есть», — сказал Ушаков, уточнив, что этот план Арагчи в Петербург и привез.
В переговорах Путина и Арагчи с российской стороны участвовали также Ушаков, глава МИД России Сергей Лавров и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, с иранской — заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади и посол в России Казем Джалали.
«Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет. И конечно, очень надеемся на то, что, опираясь на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний и наступит мир», — сказал в начале встречи Путин. Арагчи же отметил, что отношения с Россией для Тегерана означают «стратегическое партнерство на самом высоком уровне» и что таким путем страны будут идти и дальше. «Недавние события продемонстрировали глубину и прочность нашего стратегического партнерства. По мере того как наши отношения продолжают развиваться, мы благодарны за солидарность и приветствуем поддержку Россией дипломатии», — написал он в соцсети X после встречи.
Президент США в интервью Axios сказал, что срыв переговоров не означает возобновления боевых действий. Несмотря на тупиковую ситуацию, стороны продолжают соблюдать перемирие. Еще 21 апреля Трамп объявил о его продлении, сославшись на просьбу пакистанских посредников и серьезную раздробленность в иранском руководстве. «У Ирана огромные проблемы с тем, чтобы понять, кто у них лидер, — они просто не знают! Эта безумная внутренняя борьба идет между “сторонниками жесткой линии”, которые терпят сокрушительное поражение на поле боя, и “умеренными”, которые не такие уж и умеренные, но зато набирают уважение!» — написал он в соцсети Truth Social 23 апреля.
Госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что главным препятствием на пути к мирному соглашению является «расколотое» руководство Исламской Республики: по его оценке, у власти две группы сторонников жесткой линии — те, которые «понимают, что им нужно управлять страной и экономикой», и те, кто «руководствуется исключительно теологическими принципами». К числу последних он отнес нового верховного лидера страны Моджтабу Хаменеи.
Объявляя о продлении перемирия, американский президент воздержался от установления новых дедлайнов, но пояснил, что режим прекращения огня будет сохраняться до тех пор, пока переговоры не завершатся «тем или иным путем». Трамп также распорядился продолжать морскую блокаду Ормузского пролива до момента, пока Иран не будет готов «заключить сделку».
Иран объявил, что блокирует Ормузский пролив, сразу после начала военной операции США и Израиля 28 февраля. Это остановило транзит энергоносителей и других товаров из стран Персидского залива: через пролив проходило около 20% мировых поставок нефти и около 30% поставок сжиженного природного газа. В результате глобальные энергетические рынки столкнулись с крупнейшим за последние десятилетия сбоем в поставках, а цены на нефть марки Brent превысили на пике значения $110 за баррель.
После неудачных переговоров с иранской стороной в Исламабаде Трамп объявил о блокаде Ормзуского пролива и флотом США, чтобы пресечь в том числе поставки иранской нефти и оказать дополнительное давление на Тегеран. По словам американского президента, военные также должны задерживать суда, заплатившие Ирану «незаконную пошлину» за проход через пролив. Двойная блокада усугубила ситуацию: трафик через пролив практически остановился, и в Персидском заливе оказались заперты сотни миллионов баррелей нефти.
Почему стороны не могут договориться об условиях урегулирования.
Несмотря на срыв очных переговоров, стороны продолжили обмениваться письменными сообщениями через посредников. За последние четыре дня Арагчи, параллельно во встречами в Пакистане, Омане и России, провел телефонные консультации с коллегами в Египте и Турции. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen и американского издания Axios, Тегеран хочет разделить диалог с США на три этапа. Первый — прекращение боевых действий и предоставление гарантий того, что в отношении Ирана и Ливана они не возобновятся. Другие вопросы на этом этапе Тегеран обсуждать не будет. На втором этапе стороны могут начать обсуждать порядок управления судоходством в Ормузском проливе. На завершающей стадии контактов Тегеран готов обсудить свою ядерную программу, но только при условии, что будут выполнены все договоренности первых двух этапов.
Своим коллегам в Пакистане, Египте, Турции и Катаре Арагчи дал понять, что в руководстве Ирана действительно нет единого мнения, как реагировать на требования США, утверждает Axios.
27 апреля Трамп провел встречу со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить новое иранское предложение. После совещания Рубио отметил, что оно выглядит лучше предыдущих вариантов. Однако, по данным Reuters, CNN и The New York Times (NYT), американский президент остался недоволен предложением Тегерана и, вероятно, его отклонит. Главная причина — нежелание администрации США откладывать решение ядерной проблемы на потом. Без его урегулирования на начальном этапе Вашингтон не готов отказаться от рычага давления в виде морской блокады. Кроме того, как сообщил NYT неназванный американский чиновник, принятие иранского предложения лишит Трампа возможности объявить о победе в конфликте.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что американский президент вскоре публично выскажется по этому вопросу. «Красные линии президента в отношении Ирана были четко обозначены — как для американской общественности, так и для них [иранцев] самих», — сказала она. На 28 апреля запланировано заседание Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), на котором также будет обсуждаться иранское предложение об урегулировании конфликта, сообщает NBC News.
Иран ограничил свою ядерную программу, отказавшись от создания ядерного оружия, после принятия в Вене летом 2015 Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Согласно документу, который подписали Иран и страны Е3 / ЕС+3 (Великобритания, Германия, Франция / Евросоюз + Китай, Россия, США), в обмен с Исламской республики снимались международные санкции. СВДП, или иранская ядерная сделка, было одобрено резолюцией 2231 Совета безопасности ООН в июле 2015 года. В 2018-м президент Дональд Трамп заявил о выходе США из СВПД и введении против Ирана дополнительных санкций. Тегеран еще год соблюдал свои обязательства, а в 2019 году заявил об их приостановке. В 2025 году по инициативе европейских стран международные санкции против Ирана были восстановлены. Россия и Китай выступали против этого.
Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин в беседе с РБК предположил, что США гипотетически могут возобновить военные действия на Ближнем Востоке, однако это чревато эскалацией и затягиванием конфликта, а также ростом цен на бензин и даже расколом среди трампистов в США. «Любая военная эскалация сейчас Трампу невыгодна, ему выгодно удерживать ситуацию в состоянии контролируемого хаоса как минимум до ноября, (когда состоятся промежуточные выборы в США. — РБК)», — отметил эксперт. Кошкин также напомнил об импульсивности американского лидера, отметив, что тот сам загнал себя в тупик и в безвыходном положении может вести себя иррационально.
По оценкам экспертов, Трампа вполне устроит статус-кво в виде сохранения блокировки Ормузского пролива и «полуперемирия». Цены на бензин в Америке стабилизировались, а недовольство электората пока не перешло критической отметки: 92% трампистов по-прежнему поддерживают операцию США против Ирана. Однако Кошкин считает, что число «несогласных отщепенцев» может вырасти в случае дальнейшей эскалации.
Трамп может попытаться переждать, пока изменится внутриполитическая конъюнктура в США, однако, как отмечает эксперт, после промежуточных выборов 2026 года практически сразу начнется новый электоральный цикл — подготовка к президентским выборам 2028 года. «Ему выгодно сейчас тянуть время, — заключил Кошкин. — А тянуть время позволяет только ситуация управляемого хаоса и продолжение противостояния уже не на земле, а в информационном поле».