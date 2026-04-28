Почему переговоры США и Ирана зашли в тупик

«Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет. И конечно, очень надеемся на то, что, опираясь на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний и наступит мир», — сказал в начале встречи Путин. Арагчи же отметил, что отношения с Россией для Тегерана означают «стратегическое партнерство на самом высоком уровне» и что таким путем страны будут идти и дальше. «Недавние события продемонстрировали глубину и прочность нашего стратегического партнерства. По мере того как наши отношения продолжают развиваться, мы благодарны за солидарность и приветствуем поддержку Россией дипломатии», — написал он в соцсети X после встречи.