Глава МИД Польши допустил потепление отношений с Беларусью

МИНСК, 28 апр — Sputnik. Руководитель польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский на фоне состоявшегося обмена задержанными на белорусско-польской границе не исключил нового этапа в отношениях с Минском.

На совместном брифинге со спецпосланником США Джоном Коулом во вторник он заявил, что «инициатива сейчас находится в руках Лукашенко (президента Беларуси Александра Лукашенко — Sputnik)».

«Мы всегда будем отвечать жестами доброй воли на жесты доброй воли с другой стороны», — заверил глава польского МИД.

Он также подчеркнул, что состоявшийся сегодня обмен позволит открыть новый этап в отношениях между Варшавой и Минском.

Обмен на границе.

Во вторник на белорусско-польской границе состоялся обмен задержанными гражданами разных стран по схеме «пять на пять». Кадры обмена показало белорусское госТВ.

В числе освобожденных оказались граждане Беларуси, выполнявшие особо важные задачи в интересах нацбезопасности, а также известный российский археолог Александр Бутягин и супруга российского военнослужащего, который проходит службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровье.

Белорусская сторона, в соответствии с просьбами, адресованными президенту Александру Лукашенко, включила в обмен Андрея Почобута (гражданин Беларуси польского происхождения, журналист польского телеканала Polonia Андрей Почобут был осужден в Беларуси на 8 лет лишения свободы по ряду экстремистских статей — за разжигание вражды и призывы к причинению вреда национальной безопасности).

