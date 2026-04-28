Глава МИД Польши допустил потепление отношений с Беларусью

На совместном брифинге со спецпосланником США Джоном Коулом во вторник он заявил, что «инициатива сейчас находится в руках Лукашенко (президента Беларуси Александра Лукашенко — Sputnik)».
«Мы всегда будем отвечать жестами доброй воли на жесты доброй воли с другой стороны», — заверил глава польского МИД.
Он также подчеркнул, что состоявшийся сегодня обмен позволит открыть новый этап в отношениях между Варшавой и Минском.
Обмен на границе.
Во вторник на белорусско-польской границе состоялся обмен задержанными гражданами разных стран по схеме «пять на пять». Кадры обмена показало белорусское госТВ.
В числе освобожденных оказались граждане Беларуси, выполнявшие особо важные задачи в интересах нацбезопасности, а также известный российский археолог Александр Бутягин и супруга российского военнослужащего, который проходит службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровье.
Белорусская сторона, в соответствии с просьбами, адресованными президенту Александру Лукашенко, включила в обмен Андрея Почобута (гражданин Беларуси польского происхождения, журналист польского телеканала Polonia Андрей Почобут был осужден в Беларуси на 8 лет лишения свободы по ряду экстремистских статей — за разжигание вражды и призывы к причинению вреда национальной безопасности).