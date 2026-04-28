Посла Ирана вызвали в МИД Великобритании из-за поста в Telegram

Посольство исламской республики в Лондоне 15 апреля опубликовало пост на фарси, в котором содержался призыв к проживающим в Великобритании иранцам присоединиться к защите родины на фоне военной операции США и Израиля.

Источник: AP 2024

ЛОНДОН, 28 апреля. /ТАСС/. Посол Ирана в Великобритании Сейед Али Мусави вызван в МИД Соединенного Королевства из-за публикации в Telegram-канале иранской дипмиссии. Об этом говорится в заявлении Форин оффиса.

«Замглавы [МИД Великобритании], курирующий Ближний Восток, Хэмиш Фалконер вызвал посла Исламской Республики Иран в Соединенном Королевстве в ответ на неприемлемые и подстрекательские комментарии иранского посольства в социальных сетях. Замминистра ясно дал понять, что подобные действия и комментарии полностью неприемлемы и что посольство должно прекратить любые виды коммуникации, которые могут быть расценены как призыв к насилию в Великобритании или в других странах», — сказано в нем.

15 апреля посольство Ирана в Лондоне опубликовало в Telegram-канале пост на фарси, в котором содержался призыв к проживающим в Великобритании иранцам присоединиться к защите родины на фоне военной операции США и Израиля. Британские СМИ, обратившие внимание на эту публикацию во вторник, увидели в ней продвижение «мученической смерти» и привязали ее к серии нападений на еврейские организации, которые произошли в британской столице за последние недели.

