Посла Ирана вызвали в МИД Великобритании из-за поста в Telegram

«Замглавы [МИД Великобритании], курирующий Ближний Восток, Хэмиш Фалконер вызвал посла Исламской Республики Иран в Соединенном Королевстве в ответ на неприемлемые и подстрекательские комментарии иранского посольства в социальных сетях. Замминистра ясно дал понять, что подобные действия и комментарии полностью неприемлемы и что посольство должно прекратить любые виды коммуникации, которые могут быть расценены как призыв к насилию в Великобритании или в других странах», — сказано в нем.
15 апреля посольство Ирана в Лондоне опубликовало в Telegram-канале пост на фарси, в котором содержался призыв к проживающим в Великобритании иранцам присоединиться к защите родины на фоне военной операции США и Израиля. Британские СМИ, обратившие внимание на эту публикацию во вторник, увидели в ней продвижение «мученической смерти» и привязали ее к серии нападений на еврейские организации, которые произошли в британской столице за последние недели.