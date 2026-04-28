Hindustan Times узнала, когда Индия получит комплект С-400 из России

Индия получит четвертый полковой комплект российских ЗРС С-400 «Триумф» в первой половине мая. Власти не ожидают препятствий со стороны США.

Источник: РБК

Нью-Дели ожидает прибытия четвертого полкового комплекта российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» в первой половине мая. Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на источники в силовых кругах.

По данным издания, пятый и последний полк первоначального контракта Нью-Дели рассчитывает получить в ноябре 2026 года.

Собеседники издания рассказали, что Индия не ожидает препятствий со стороны санкций США, так как новая закупка будет «продолжением» предыдущего заказа.

РБК отправил запрос в Рособоронэкспорт.

Контракт на поставку пяти полков С-400 был подписан Индией и Россией в октябре 2018 года. Общая сумма сделки составила около $5 млрд. Выполнение контракта началось в 2021 году. В марте 2026 года Совет по оборонным закупкам Индии одобрил приобретение новых комплектов С-400.

Зенитно-ракетная система С-400 «Триумф» — российский ЗРК большой и средней дальности, который предназначен для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Комплекс способен поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км, сбивать объекты на расстоянии до 60 км и баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с.

