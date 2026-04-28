Hindustan Times узнала, когда Индия получит комплект С-400 из России

Контракт на поставку пяти полков С-400 был подписан Индией и Россией в октябре 2018 года. Общая сумма сделки составила около $5 млрд. Выполнение контракта началось в 2021 году. В марте 2026 года Совет по оборонным закупкам Индии одобрил приобретение новых комплектов С-400.