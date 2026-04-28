«Поворотный момент для ОПЕК». Что иноСМИ пишут о выходе ОАЭ из картеля

CNN (США).
Квоты ОПЕК в последнее время ограничивали добычу ОАЭ на уровне 3,2 млн барр. в день, хотя фактически страна обладает мощностями для добычи почти 5 млн барр., сообщил Робин Миллс, генеральный директор консалтинговой фирмы QamarEnergy из Дубая, в программе CNN Connect the World. Однако последствия увеличения добычи нефти ОАЭ для мировых энергетических рынков, вероятно, будут ограниченными в краткосрочной перспективе, учитывая, что Ормузский пролив по-прежнему в значительной степени закрыт.
«Но это действительно означает, что мировые поставки будут выше, чем были бы в противном случае, как только Ормузский пролив вновь откроется», — написал Дэвид Оксли, главный климатический и сырьевой экономист консалтинговой компании Capital Economics. Он уточнил, что «общая картина такова, что ОАЭ давно стремились добывать больше нефти», инвестируя значительные средства в расширение производственных мощностей в последние годы.
The Associated Press (США).
Слухи о возможном решении ОАЭ ходили уже некоторое время, поскольку в последние годы страна выступала против квот ОПЕК, которые считала заниженными, — это означало, что она не могла продавать миру столько нефти, сколько хотела.
Вероятно, здесь играют роль и региональные политические факторы. Отношения ОАЭ с Саудовской Аравией — крупнейшим производителем в ОПЕК — становятся все более прохладными из-за разногласий по политическим и экономическим вопросам на Ближнем Востоке, даже после того как обе страны подверглись атакам со стороны Ирана — тоже члена ОПЕК.
Саудовская Аравия и ОАЭ все чаще конкурируют друг с другом в экономических вопросах и региональной политике, особенно в районе Красного моря. В 2015 году обе страны совместно участвовали в коалиции по борьбе с йеменскими мятежниками-хуситами, поддерживаемыми Ираном. Однако в конце декабря эта коалиция распалась на фоне взаимных обвинений после того, как Саудовская Аравия нанесла удар по, как она заявила, партии оружия, предназначенной для поддерживаемых ОАЭ йеменских сепаратистов. Саудовские вещательные компании, долгое время базировавшиеся в Дубае — экономическом центре ОАЭ, в последние месяцы также сократили свое присутствие в королевстве по мере роста напряженности.
The National (ОАЭ).
Независимость от ОПЕК предоставит ОАЭ, на долю которых приходится примерно 4% мировой добычи нефти, большую гибкость и оперативность в управлении нефтяным рынком, особенно в условиях повсеместного обвала энергоснабжения из-за войны с Ираном.
Источник в энергетической отрасли, знакомый с этим решением, сообщил, что ОАЭ посчитали, что «сейчас подходящее время выйти из ОПЕК». «Это решение хорошо для потребителей и хорошо для всего мира. После кризиса в Ормузском проливе мировые свободные мощности по добыче нефти находятся на историческом минимуме и крайне ограничены», — сказал он.
Al Jazeera (Катар).
Объединенные Арабские Эмираты… нанесли серьезный удар по объединениям нефтеэкспортеров в момент, когда война с Ираном вызвала беспрецедентный энергетический шок и дестабилизировала мировую экономику.
Страны Персидского залива — производители нефти из ОПЕК — и до этого с трудом осуществляли экспорт через Ормузский пролив, узкое горлышко между Ираном и Оманом, через которое в обычных условиях проходит пятая часть мирового объема сырой нефти и сжиженного природного газа, из-за иранских угроз и атак на суда.
Этот шаг Эмиратов последовал за критикой в адрес других арабских государств, которые, по мнению ОАЭ, сделали недостаточно для их защиты от многочисленных иранских атак в ходе войны.
Times of India (Индия).
Решение ОАЭ последовало за растущим разочарованием в Абу-Даби тем, что они считают недостаточной поддержкой со стороны других арабских государств во время неоднократных иранских атак.
[Министр энергетики ОАЭ Сухейль Мохамед] аль-Мазруи заявил, что выход ОАЭ из ОПЕК вряд ли вызовет серьезные немедленные потрясения на нефтяных рынках, учитывая текущие проблемы, связанные с Ормузским проливом.
Тем не менее выход ОАЭ знаменует собой значительную политическую победу для президента США Дональда Трампа, который неоднократно обвинял ОПЕК в том, что картель завышает цены на нефть и, по его словам, «обдирает остальной мир». Трамп также часто увязывал американскую военную защиту стран Персидского залива с ценообразованием на нефть, утверждая, что, хотя Соединенные Штаты обеспечивают безопасность членов ОПЕК, те же самые страны злоупотребляют этим, удерживая высокие цены.
Spiegel (Германия).
Пока шла война против Ирана, Эмираты выдвинули серьезные обвинения против других арабских государств. Это решение станет тяжелым ударом по странам-экспортерам и их де-факто лидеру Саудовской Аравии, тем более что война уже вызвала исторический энергетический шок и расстроила мировую экономику.
Неожиданная потеря давнего члена угрожает ослабить ОПЕК, которая, несмотря на внутренние разногласия по геополитическим вопросам или квотам на добычу нефти, обычно пыталась казаться единой. С другой стороны, для президента США Дональда Трампа уход ОАЭ — это большой успех. Он обвинил организацию в «вытеснении» остального мира искусственно завышенными ценами на нефть. Трамп также связал военную поддержку США, оказанную государствам Персидского залива, с ценами на нефть: в то время как США защищали членов ОПЕК, они воспользовались ситуацией и подняли цены.
El País (Испания).
ОАЭ — один из ближайших к Соединенным Штатам союзников на Ближнем Востоке, который только что запросил своп-линию у ФРС для получения доступа к долларам, чтобы пережить финансовую бурю. С этой точки зрения решение о выходе из ОПЕК, к которой также принадлежит Иран, может быть расценено как достижение Трампа, который неоднократно обвинял организацию в навязывании высоких цен на сырую нефть. Однако в нем остается Саудовская Аравия, один из самых сильных союзников Вашингтона и, в частности, республиканцев в Персидском заливе.
Помимо краткосрочных экономических последствий уход Эмиратов из ОПЕК представляет собой удар по нефтяной организации и особенно по Саудовской Аравии. Выход ОАЭ ослабляет организацию и создает в ней трещину, через которую могут ускользнуть и другие страны-члены. Последним, кто спрыгнул с корабля, был Эквадор в январе 2020 года — совсем незадолго до пандемии, что было очень мощным стресс-тестом для организации, — и Ангола, которая сделала то же самое в декабре 2023 года в ответ на квоты, которые она считала несправедливыми.
Эмираты, наряду с Саудовской Аравией, считались страной с наибольшими возможностями для выхода на рынок после открытия Ормузского пролива. Хотя ОАЭ несколько раз не соглашались с политикой ОПЕК (страна хотела получить возможность увеличить добычу до 30%, что противоречило целям организации), практически никто не предвидел решения такого масштаба. Конфликт на Ближнем Востоке создает энергетический шок: нужно вспомнить эпоху пандемии, чтобы найти что-то похожее. Производство нефти в странах ОПЕК уже потерпело в марте рекордный крах, даже более серьезный, чем в 2020 году. Спустя всего один месяц после начала конфликта в Иране Эмираты уже серьезно сократили производство: с чуть более 3,4 млн барр. в день до 1,9 млн. Проблемы продолжаются в апреле. И это будет тянуться до тех пор, пока Ормузский пролив не будет открыт.
Corriere Della Serra (Италия).
Это решение ОАЭ можно считать способом стать более автономными и получить возможность самостоятельно управлять производственными мощностями, которые значительно увеличились у страны в последние годы, тогда как война с Ираном вызвала исторический энергетический шок и дестабилизировала мировую экономику. «Учитывая, что вес ОПЕК уменьшился, а роль Эмиратов в ней только граничит с ролью Саудовской Аравии, этим шагом ОАЭ дали предупреждающий сигнал Ирану о возможном распаде унитарной политики стран Персидского залива. И это также может быть посланием Трампу. Но я не думаю, что это удар по Саудовской Аравии, потому что эмиратцы и саудовцы, как правило, всегда действуют согласованно», — заявил ведущий эксперт в Италии по нефти Сальваторе Каролло.
AFP (Франция).
По мнению аналитика консалтинговой компании Rystad Energy Хорхе Леона, выход ОАЭ знаменует собой важный поворотный момент для ОПЕК. «Наряду с Саудовской Аравией это один из немногих членов, обладающих значительными резервными мощностями — механизмом, с помощью которого организация оказывает свое влияние на рынок», — пояснил он. Хотя последствия могут быть ограниченными в краткосрочной перспективе, учитывая текущие потрясения, связанные с войной, «в долгосрочной перспективе это приведет к структурному ослаблению ОПЕК», считает эксперт.
По мнению Леона, у Эмиратов может возникнуть соблазн увеличить добычу, что вызовет «вопросы относительно того, сохранится ли роль Саудовской Аравии», что намекает на потенциально «еще более волатильный нефтяной рынок».