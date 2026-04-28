«Поворотный момент для ОПЕК». Что иноСМИ пишут о выходе ОАЭ из картеля

Эмираты, наряду с Саудовской Аравией, считались страной с наибольшими возможностями для выхода на рынок после открытия Ормузского пролива. Хотя ОАЭ несколько раз не соглашались с политикой ОПЕК (страна хотела получить возможность увеличить добычу до 30%, что противоречило целям организации), практически никто не предвидел решения такого масштаба. Конфликт на Ближнем Востоке создает энергетический шок: нужно вспомнить эпоху пандемии, чтобы найти что-то похожее. Производство нефти в странах ОПЕК уже потерпело в марте рекордный крах, даже более серьезный, чем в 2020 году. Спустя всего один месяц после начала конфликта в Иране Эмираты уже серьезно сократили производство: с чуть более 3,4 млн барр. в день до 1,9 млн. Проблемы продолжаются в апреле. И это будет тянуться до тех пор, пока Ормузский пролив не будет открыт.