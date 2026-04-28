Лукашенко назначил нового координатора по достижению ЦУР

МИНСК, 28 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом назначил нового координатора по достижению ЦУР, сообщили во вторник в президентской пресс-службе.

Источник: Sputnik.by

«Сергей Алейник назначен Национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития», — сказано в сообщении.

Отмечено, что, согласно указу, Владислав Татаринович освобожден от данной должности. Татаринович был координатором ЦУР с ноября 2025 года.

Что такое ЦУР.

Цели устойчивого развития — это 17 взаимосвязанных задач, которые утверждены Генассамблеей Организации Объединенных Наций. Среди них — ликвидация нищеты, голода, борьба с изменением климата, хорошее здоровье и благополучие, чистая вода и энергия, гендерное равенство и так далее.

Государства должны одновременно принимать меры по ликвидации бедности наравне с наращиванием экономического роста, решать целый ряд социальных вопросов в области образования, здравоохранения и трудоустройства.

Беларусь в Целях устойчивого развития делает акцент на развитие регионов. Достичь всех показателей республика намерена к 2030 году. На данный момент республика входит в топ-30 стран по достижению ЦУР.

