Лукашенко назначил нового координатора по достижению ЦУР

«Сергей Алейник назначен Национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития», — сказано в сообщении.
Отмечено, что, согласно указу, Владислав Татаринович освобожден от данной должности. Татаринович был координатором ЦУР с ноября 2025 года.
Что такое ЦУР.
Цели устойчивого развития — это 17 взаимосвязанных задач, которые утверждены Генассамблеей Организации Объединенных Наций. Среди них — ликвидация нищеты, голода, борьба с изменением климата, хорошее здоровье и благополучие, чистая вода и энергия, гендерное равенство и так далее.
Государства должны одновременно принимать меры по ликвидации бедности наравне с наращиванием экономического роста, решать целый ряд социальных вопросов в области образования, здравоохранения и трудоустройства.
Беларусь в Целях устойчивого развития делает акцент на развитие регионов. Достичь всех показателей республика намерена к 2030 году. На данный момент республика входит в топ-30 стран по достижению ЦУР.