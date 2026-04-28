Трамп несколько раз подшутил над Карлом III

В начале своего выступления на торжественной церемонии приветствия британской королевской четы в Белом доме Трамп сыронизировал над акцентом Карла III.
«Вы направитесь в конгресс (для запланированного на вторник выступления — ред.), чтобы произнести речь, которая заставит всех обзавидоваться вашему прекрасному акценту», — сказал президент США.
При этом Трамп отметил, что сам не собирается ехать в капитолий, но будет следить за речью короля удаленно.
После этого президент, говоря об исторических связях Соединенных Штатов и Великобритании, назвал королевство «маленьким». Кроме того, вспоминая о своей матери, Трамп поведал, что она была влюблена в будущего короля — на тот момент еще принца Чарльза.
«Посмотри, молодой Чарльз, он такой милый», — моя мать была влюблена в Чарльза, можете в это поверить?" — сказал президент США. Присутствующие встретили слова Трампа громким смехом.