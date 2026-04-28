Трамп несколько раз подшутил над Карлом III

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник несколько раз подшутил над британским монархом Карлом III, а саму Великобританию назвал маленьким королевством.

Источник: AP 2024

В начале своего выступления на торжественной церемонии приветствия британской королевской четы в Белом доме Трамп сыронизировал над акцентом Карла III.

«Вы направитесь в конгресс (для запланированного на вторник выступления — ред.), чтобы произнести речь, которая заставит всех обзавидоваться вашему прекрасному акценту», — сказал президент США.

При этом Трамп отметил, что сам не собирается ехать в капитолий, но будет следить за речью короля удаленно.

После этого президент, говоря об исторических связях Соединенных Штатов и Великобритании, назвал королевство «маленьким». Кроме того, вспоминая о своей матери, Трамп поведал, что она была влюблена в будущего короля — на тот момент еще принца Чарльза.

«Посмотри, молодой Чарльз, он такой милый», — моя мать была влюблена в Чарльза, можете в это поверить?" — сказал президент США. Присутствующие встретили слова Трампа громким смехом.

Президент США при этом выразил уверенность, что связь Вашингтона и Лондона сохранится на долгое время, не упомянув о нынешних разногласиях двух стран, вызванных отсутствием поддержки со стороны британских властей операции американских военных и Израиля против Ирана.

