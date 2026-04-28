ФСБ сообщила, что жену военного из России обвинили в Молдавии в шпионаже

Супруга военнослужащего российского миротворческого контингента в Приднестровье, которая вернулась в Россию в результате обмена, была осуждена в Молдавии по надуманному обвинению в даче взятки.

Источник: РБК

Супруга военнослужащего российского миротворческого контингента в Приднестровье, которая вернулась в Россию в результате обмена, была осуждена в Молдавии по надуманному обвинению в даче взятки. В отношении нее также возбудили дело о шпионаже, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

По данным ведомства, женщину задержали 3 июля 2025 года в аэропорту Кишинева, куда она прилетела в надежде встретиться с мужем. Однако ее приговорили к году лишения свободы и штрафу около $12 тыс. в результате сфальсифицированного обвинения в даче взятки сотруднику пограничной службы. Кроме того, в марте 2026 года в отношении россиянки безосновательно возбудили дело по статье о шпионаже, утверждает представитель ФСБ.

28 апреля Белоруссия и Польша обменялись задержанными лицами на границе по формуле «пять на пять», в обмен вошли в том числе граждане России и Молдавии. Ему предшествовали переговоры между белорусским КГБ и польской разведкой, которые длились несколько месяцев.

Процесс инициировал президент Белоруссии Александр Лукашенко, в нем участвовали правоохранительные органы семи стран. В числе тех, кого освободила белорусская сторона, оказался журналист и активист Союза поляков Белоруссии Анджей Почобут, его включили в обмен «с учетом личной просьбы» его матери.

ФСБ сообщила, что в результате обмена на родину вернулись археолог Александр Бутягин и жена российского военного, проходящего службу в Приднестровье. Россиян обменяли на двух офицеров молдавской спецслужбы.

Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
