Reuters: власть в Иране фактически перешла к КСИР

Как считают опрошенные Reuters эксперты, такая ситуация приводит ко все более жесткой политической линии Тегерана. По их оценкам, препятствием для заключения сделки Ирана и США являются не внутренние распри в Тегеране, а разрыв между тем, что Белый дом готов предложить, и тем, что готово принять руководство КСИР. При этом, отмечают эксперты, нет свидетельств каких-либо фундаментальных расколов внутри системы или значимой общественной оппозиции. Такая сплоченность говорит о том, что командование Ираном теперь находится в руках Национальной гвардии и служб безопасности, заключают специалисты.