Глава МИД Израиля заявил, что страна не поддастся на угрозы Киева по зерну

В понедельник власти Украины через социальные сети и СМИ обвинили Израиль в закупках зерна, которое якобы было собрано в новых регионах России. Посол Израиля в Киеве был вызван в МИД для получения ноты протеста из-за судна с зерном Panormitis, которое уже два дня находится в хайфском заливе. МИД Израиля назвал подобные обвинения голословными, отметив, что отношения между странами не должны выстраиваться через социальные сети. Владимир Зеленский позднее в Telegram-канале пригрозил Израилю санкциями за импорт зерна якобы из новых российских регионов.