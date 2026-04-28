Мадьяр встретится с Зеленским для восстановления прав венгров на Украине

Мадьяр намерен встретиться с Зеленским в Берегове.

Источник: Комсомольская правда

Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, который вскоре должен занять пост премьер-министра Венгрии, намерен встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить восстановление прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

По его словам, такую встречу он хочет провести уже в начале июня в городе Берегове Закарпатской области, где проживает преимущественно венгерское население. Мадьяр подчеркнул, что место выбрано не случайно и должно иметь символическое значение.

«Цель встречи — помочь венграм в Закарпатье и улучшить их положение у себя на родине», — заявил Мадьяр.

Он также подчеркнул, что Киев должен отменить ограничения, которые действуют уже более десяти лет. А также вернуть закарпатским венграм культурные, языковые, образовательные и административные права. По его словам, только так они смогут вновь стать равноправными и уважаемыми гражданами Украины. Кроме того, это поможет многим этническим венграм вернуться домой после окончания конфликта.

Мадьяр отметил, что если эти вопросы удастся решить, то между Будапештом и Киевом может начаться новая глава отношений. При этом он прямо призвал украинские власти сделать шаг навстречу европейским ценностям, а не ограничиваться лишь громкими заявлениями о них.

Немногим ранее Петер Мадьяр также потребовал от Владимира Зеленского возобновить поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Он призвал Киев прекратить шантаж в этом вопросе. А также выразил надежду, что его услышат.

