Пакистанская армия возобновила обстрелы Афганистана, пишут СМИ

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пакистанская армия во вторник днем возобновила обстрелы восточной афганской провинции Кунар, сообщает Telegram-канал TOLOnews Plus.

Источник: Reuters

«Местные источники в провинции Кунар сообщают, что пакистанские войска обстреливают уезд Хас-Кунар, используя тяжелые вооружения. По словам жителей, звуки выстрелов и разрывы минометных снарядов вызвали панику. Ряд семей, проживающих в лагере (беженцев — ред.) Хиджратабад, а также районе Шалидак, покинули свои дома», — говорится в сообщении.

По данным канала, до настоящего времени официальные сведения о жертвах или возможном ущербе отсутствуют.

За день до этого из-за ракетных атак на город Асадабад, административный центр провинции Кунар, а также уезд Саркано, по уточненным данным, семь человек погибли и 75 получили ранения.

Одновременно Telegram-канал Ariana news сообщает, что пакистанская армия во вторник возобновила артобстрел уезда Саркано провинции Кунар.

«Источники подтверждают, что военный режим Пакистана провел несколько ракетных атак по ряду районов уезда Саркано провинции Кунар», — говорится в сообщении. По словам источников, эти атаки не привели к жертвам среди населения.

