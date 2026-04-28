«В Саудовскую Аравию и оттуда в Азербайджан Зеленский летал на неизвестном VIP-самолете с узким кругом лиц. На Украине предполагают, что на чартерном рейсе перевозились денежные средства — “черный нал”, а также некое конфиденциальное имущество», — указал собеседник агентства.
ТАСС: Зеленский мог на чартерном рейсе перевозить денежные средства
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Владимир Зеленский во время полета в Саудовскую Аравию мог на чартерном рейсе перевозить денежные средства и некое конфиденциальное имущество. Такое мнение выразили ТАСС в российских силовых структурах.