Украина и Израиль вступили в дипломатический конфликт из-за зерна

Накануне, 27 апреля, Украина пообещала принять дипломатические и юридические меры против Израиля, если судно, перевозящее зерно, пришвартуется в порту Хайфы, сообщал Reuters со ссылкой на источник. Равид также сообщил в X со ссылкой на высокопоставленного украинского дипломата, что судно «Панорамитис», предположительно перевозящее пшеницу, планирует войти в порт Хайфы и разгрузить свой груз. Это может привести к кризису в отношениях между Украиной и Израилем, заявил украинский источник.