Украина и Израиль вступили в дипломатический конфликт из-за зерна

Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста послу Израиля в Киеве Михаэлю Бродскому, сообщила пресс-служба МИДа в телеграм-канале. Представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий назвал причиной поступление в Израиль зерна, которое, по его словам, было привезено из России. По утверждениям Киева, это зерно было собрано в новых регионах России, которые Украина считает своей территорией.
Тихий обвинил Израиль в «игнорировании официальных обращений Украины и запросов о международной правовой помощи, включая просьбу задержать суда и грузы».
«Израильские власти не могут не знать, какие суда прибывают в порты страны и какой груз они везут. Мы ожидаем, что израильские власти проявят уважение к Украине и воздержатся от действий, подрывающих наши двусторонние отношения», — написал в Х Владимир Зеленский.
Израильский министр иностранных дел Гидеон Саар ответил на пост Зеленского словами: «Мы отвергаем дипломатию твитов, и она не повлияет на нас». Саар отметил, что Украина не предоставила доказательств своих утверждений. Слова Саара передает корреспондент Axios Барак Равид.
Накануне, 27 апреля, Украина пообещала принять дипломатические и юридические меры против Израиля, если судно, перевозящее зерно, пришвартуется в порту Хайфы, сообщал Reuters со ссылкой на источник. Равид также сообщил в X со ссылкой на высокопоставленного украинского дипломата, что судно «Панорамитис», предположительно перевозящее пшеницу, планирует войти в порт Хайфы и разгрузить свой груз. Это может привести к кризису в отношениях между Украиной и Израилем, заявил украинский источник.
Согласно данным портала MarineTraffic, недалеко от Хайфы в Восточном Средиземноморье находится балкер (специализированное судно для перевозки сыпучих продуктов, таких как зерно) с названием Panormitis. Судно общей длиной 169,4 м и шириной 27,2 м следует под флагом Панамы. На момент публикации его навигационный статус — «остановка», скорость — 0,2 узла.
Российские власти отвергают обвинения Украины в продаже «украденного» зерна. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать спор между Украиной и Израилем, заявив, что они сами должны разобраться друг с другом.
