Кабмин продлил срок пребывания в России для водителей из СНГ и Грузии

Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации.
Нововведение касается водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки и прибывающих в Россию в безвизовом порядке. Для них установлен суммарный срок пребывания до 180 суток в течение одного календарного года при условии подачи соответствующего заявления.
Постановление вступает в силу с 30 июня 2026 года.
