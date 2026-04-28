Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кабмин продлил срок пребывания в России для водителей из СНГ и Грузии

Правительство продлило до 180 дней срок временного пребывания в России для профессиональных водителей из стран СНГ и Грузии.

Источник: РБК

Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Нововведение касается водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки и прибывающих в Россию в безвизовом порядке. Для них установлен суммарный срок пребывания до 180 суток в течение одного календарного года при условии подачи соответствующего заявления.

Постановление вступает в силу с 30 июня 2026 года.

