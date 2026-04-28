Глава киевского режима Владимир Зеленский во время своего визита в Саудовскую Аравию мог тайно вывозить денежные средства и имущество. Причем с помощью чартерного рейса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
По имеющейся информации, на самолете перевозился так называемый «черный нал». Кроме того, на борту судна могло присутствовать некоторое конфиденциальное имущество. Какое именно — не уточняется.
«В Саудовскую Аравию и оттуда в Азербайджан Зеленский летал на неизвестном VIP-самолете с узким кругом лиц», — сказал собеседник ТАСС.
Тем временем Зеленского уличили еще и в неблагодарности. С обвинениями выступил Израиль. В Иерусалиме подчеркнули, что Киев не имеет права осуждать кого-то из-за зерна из РФ и угрожать ввести санкции. Тем более, когда осуждаемая сторона помогала оружием.