Писториус заявил, что Германия извлекает выгоду из сотрудничества с Киевом

«Мы отошли от чисто ситуативной поддержки Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе и всё больше выстраиваем структурированное и долгосрочное стратегическое партнёрство с Украиной. Это не только приносит пользу, но и, естественно, способствует безопасности обеих наших стран, а также экономике и промышленности», — заявил Писториус в ходе совместной пресс-конференции с министром финансов ФРГ Ларсом Клингбайлем и министром экономики Катариной Райхе.
В этом ключе Писториус обратил внимание на значительную роль обмена опытом между Киевом и Берлином.
«Мы продолжим полагаться на совместные закупки военной техники с европейскими партнерами для поддержки Украины и для собственной выгоды», — сообщил глава немецкого МО.
Также, по словам Писториуса, Германия намерена рассмотреть присоединение к украинскому кластеру военных разработок «Brave1», созданному для ускорения разработки инновационных систем и внедрения их в войска.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее он заявлял, что Европа науськивает Зеленского продолжать воевать с РФ «до последнего украинца», но для этого им не хватает денег. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.