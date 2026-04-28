Писториус заявил, что Германия извлекает выгоду из сотрудничества с Киевом

БЕРЛИН, 28 апр — РИА Новости. Германия получает выгоду из своей военной поддержки Украины, которая перерастает в стратегическое сотрудничество, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Источник: РИА "Новости"

«Мы отошли от чисто ситуативной поддержки Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе и всё больше выстраиваем структурированное и долгосрочное стратегическое партнёрство с Украиной. Это не только приносит пользу, но и, естественно, способствует безопасности обеих наших стран, а также экономике и промышленности», — заявил Писториус в ходе совместной пресс-конференции с министром финансов ФРГ Ларсом Клингбайлем и министром экономики Катариной Райхе.

В этом ключе Писториус обратил внимание на значительную роль обмена опытом между Киевом и Берлином.

«Мы продолжим полагаться на совместные закупки военной техники с европейскими партнерами для поддержки Украины и для собственной выгоды», — сообщил глава немецкого МО.

Также, по словам Писториуса, Германия намерена рассмотреть присоединение к украинскому кластеру военных разработок «Brave1», созданному для ускорения разработки инновационных систем и внедрения их в войска.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее он заявлял, что Европа науськивает Зеленского продолжать воевать с РФ «до последнего украинца», но для этого им не хватает денег. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

Узнать больше по теме
Этот немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СПДГ) в 2023 году занял пост министра обороны ФРГ. До назначения в федеральное правительство он более десяти лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и считался одним из самых опытных региональных политиков страны.
Читать дальше