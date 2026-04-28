Путин заявил, что удар ВСУ по Туапсе грозит экологическими последствиями

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Удар ВСУ по Туапсе потенциально грозит серьезными экологическими последствиями, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

«Все чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример — это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные», — сказал Путин в ходе совещания по обеспечению безопасности на выборах.

Президент отметил, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил об отсутствии серьезных угроз в Туапсе, а люди справляются с теми вызовами, с которыми им приходится сталкиваться.

Как ранее сообщил оперштаб Краснодарского края, на территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля вводится режим ЧС регионального уровня. Оперштаб во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на НПЗ. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания. Пожар тушат 220 человек, задействовано больше 50 единиц техники. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
