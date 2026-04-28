Путин заявил, что удар ВСУ по Туапсе грозит экологическими последствиями

«Все чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример — это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные», — сказал Путин в ходе совещания по обеспечению безопасности на выборах.
Президент отметил, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил об отсутствии серьезных угроз в Туапсе, а люди справляются с теми вызовами, с которыми им приходится сталкиваться.
Как ранее сообщил оперштаб Краснодарского края, на территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля вводится режим ЧС регионального уровня. Оперштаб во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на НПЗ. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания. Пожар тушат 220 человек, задействовано больше 50 единиц техники. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города.