Путин призвал обеспечить безопасность всех участников выборов в сентябре

Президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить безопасность абсолютно всех участников парламентских выборов, которые пройдут в сентябре текущего года. С таким заявлением глава государства выступил на соответствующем совещании.
Как известно, во вторник, 28 апреля, российский лидер собрал совещание. Оно было посвящено вопросам обеспечения безопасности на предстоящих парламентских выборах. И там глава государства отметил, что вопрос является крайне важным.
«Наш приоритет — это безопасность всех участников выборов, кандидатов, членов избиркомов, наблюдателей, десятков миллионов людей, которые придут на участников для голосования», — сказал Путин.
Тогда же президент РФ выступил с еще одним призывом. Он отметил, что важно обеспечить бесперебойную работу жизненно важных сервисов.