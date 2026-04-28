Путин призвал обеспечить безопасность всех участников выборов в сентябре

Путин собрал совещание по безопасности на предстоящих парламентских выборах.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить безопасность абсолютно всех участников парламентских выборов, которые пройдут в сентябре текущего года. С таким заявлением глава государства выступил на соответствующем совещании.

Как известно, во вторник, 28 апреля, российский лидер собрал совещание. Оно было посвящено вопросам обеспечения безопасности на предстоящих парламентских выборах. И там глава государства отметил, что вопрос является крайне важным.

«Наш приоритет — это безопасность всех участников выборов, кандидатов, членов избиркомов, наблюдателей, десятков миллионов людей, которые придут на участников для голосования», — сказал Путин.

Тогда же президент РФ выступил с еще одним призывом. Он отметил, что важно обеспечить бесперебойную работу жизненно важных сервисов.