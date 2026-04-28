Путин заявил о росте террористических угроз в России

Риски террористических угроз в России растут. Об этом в ходе совещания по вопросам обеспечения безопасности на предстоящих в 2026 году выборах в стране заявил президент РФ Владимир Путин.
23 апреля российский лидер заявил, что сбои в работе интернета в крупных городах бывают связаны с предотвращением террористических угроз.
Ранее глава государства отметил, что за последний год в РФ и в мире значительно возросло количество преступлений террористической направленности. Речь идёт не только о совершенных терактах, но и о подготовке к ним. По словам президента, борьбу с терроризмом необходимо усиливать.