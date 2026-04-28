Путин: Киев и его покровители перешли к открытым террористическим методам

Киевский режим и его покровители перешли к открытым террористическим методам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам обеспечения безопасности на предстоящих выборах в РФ.
«Мы знаем, что и киевский режим, и его покровители перешли к открытым террористическим методам», — отметил Путин.
По словам главы государства, Киев делает ставки на террористические акты из-за ежедневных потерь территорий. Однако, как заявил Путин, диверсии и террор ВСУ против России не смогут ничего изменить.
Президент также призвал жестко пресекать любые провокации перед выборами в России. Подобные действия, организованные из-за рубежа, также должны находиться на особом контроле.
Ранее Владимир Путин заявлял, что власти Украины встали на путь государственного терроризма при поддержке западных спецслужб.