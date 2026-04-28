Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Киев и его покровители перешли к открытым террористическим методам

Путин заявил, что киевский режим делает ставку на террор против России из-за потери территорий.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим и его покровители перешли к открытым террористическим методам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам обеспечения безопасности на предстоящих выборах в РФ.

«Мы знаем, что и киевский режим, и его покровители перешли к открытым террористическим методам», — отметил Путин.

По словам главы государства, Киев делает ставки на террористические акты из-за ежедневных потерь территорий. Однако, как заявил Путин, диверсии и террор ВСУ против России не смогут ничего изменить.

Президент также призвал жестко пресекать любые провокации перед выборами в России. Подобные действия, организованные из-за рубежа, также должны находиться на особом контроле.

Ранее Владимир Путин заявлял, что власти Украины встали на путь государственного терроризма при поддержке западных спецслужб.